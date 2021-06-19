الكاريكاتير

كاريكاتير ..الدولة المنهوبة..المأكوله من الفج للفج..!


 

علي عاتب ||

 

عندما لا يخجل الموظف من إرغام المواطن المراجع بغية إنجاز معاملته من دفع رشوة بالتي هي أحسن، وإلا تكون معاملته في متاهات الضياع، فأن مسوغه أو ما يقنع به نفسه، أن مديره مرتشي ، والمدير حجته، بأنه يدفع رشى للمسؤول الأعلى منه ، وهذا حجته أنه إشترى المنصب من ماله الخاص ، دفعها لجهات حزبية متنفذة بالوزارة .

 وهكذا أمسى للفساد مرجعيات وأصول عمل منظم، وقوانين ثابتة، تسري على الكثير من المفاصل الحكومية، بإستثناء النزر اليسير لم تجرفه تيارات الفساد، وهم يكافحون من أجل البقاء شرفاء !! .

وتبرز دوائر مهمة متصدرة قائمة الفساد وأصبحوا ظاهرة يضرب المثل في تخطيهم لكل القيم الأخلاقية، بلا رادع حقيقي ، فكانت ولا زالت دوائر الطابو ( لاعبه جوله)، فمن الصعوبة البالغة مراجعتهم دون الوقوع بأثام الرشى، ولا يتم تمشية الكثير من المعاملات إلا عن طريق (المعقبين) ، وهم شلة سماسرة فاسدين يخصصون رواتب شهرية بالاتفاق مع بعض الموظفين، إضافة لرواتبهم الحكومية وقد أغلقوا كل السبل، الا سبيل الوصول لجيوبهم !!؟.

وهؤلاء يمتصون جيوب المواطنين ويستنزفون الوقت الكثير، فكل معاملة تنام شهور طوال، وقد تعبر عاما كاملا، ولا يوقظها من السبات إلا (بدهن الزردوم) 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كاريكاتير ..الدولة المنهوبة..المأكوله من الفج للفج..!
كاريكاتير / ريشة وقلم..إنتزاع المخموط من أذرع الاخطبوط ..
ريشة وقلم ..القبة الحديدية ..
ريشة وقلم..الرئيس العراقي القادم لا يتكلم العربية..!
كاريكاتير علي عاتب..
كاريكاتير/ ريشة، وقلم .. لا وزن للفقراء ..
سائرون من اجل الفقراء ( كاريكاتير )
قيمة المواطن وقيمة الدينار ( كاريكاتير )
كاريكاتير/ ريشة وقلم ..منصة إعدام..!
كاريكاتير علي عاتب..ريشة وقلم..رغوة صدام حسين ..!
الاكثر مشاهدة في (الكاريكاتير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
عبدالنبي الجبوري : تشرفت بزيارة المقام يوم الجمعة المصادف 18/6/2021 وتوضأت بماء البركة وهو ماء نظيف صافي يميل الى الملوحة ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
حجي أسامه غالب : لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
الموضوع :
المدينة الآثمة..!
فاعل خير : السلا م عليكم اخوانه بهيىة النزاهة اريد ان اوجه انظاركم الى فساد اداري ومادي ومعنوي بمستشفى الكرامة ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : كان المقبور ايام العدوان على إيران الإسلامية يقدم برنامج صور من المعركة وقت العشاء والله لا استطيع ...
الموضوع :
من فتح بالوعة صدام البعثية؟
مواطن : مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
عدي محسن : يجب التخلص من ازلام النظام السابق والمقبور وقتلة الشيعة الحسين.... ...
الموضوع :
المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)
ابو محمد : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . رحم الله شهدائنا الابرار ومنهم اخوتك وذويك ...
الموضوع :
لقائي مع والدتي «هاشمية» في سجن (أبي غريب)
Mohammed : هذا كله دجل أميركي لأن هذا الملك الناقص هو من آحقر وأخبث ماوجد على الأرض وهو عبارة ...
الموضوع :
اسرار خطيرة.. الكشف عن وجود صلة بين محاولة الانقلاب في الأردن و"صفقة القرن"
محمد رضا مشهدي : هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ...
الموضوع :
مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي
زيد مغير : في هذه الحالة يجب طرد القايمة باكملها وحرمان من الترشيح ودخول الانتخابات. لا ننسى قواءم تيارات ضمت ...
الموضوع :
اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن" بتهمة الاحتيال
فيسبوك