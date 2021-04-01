الكاريكاتير

كاريكاتير/ ريشة وقلم ..منصة إعدام..!


 

علي عاتب ||

 

كان من الضروري تضمين موازنة 2021 فقرة ( توزيع الاحزمة ) للفقراء حصرا، لشد بطونهم ، ولضمان إسكات أحشائهم الخاوية من الجوع ، والتي قد تزعج النخب الحاكمة ، ولعكس تصور لدى هؤلاء (المكاريد) بأن لديهم ما يحصلون عليه ، وبذلك يتم مراعاة نفسياتهم المحطمة، وخلق تصور وهمي بأنهم يعيشون بكرامة في وطنهم .

وأن رفع أسعار المواد الغذائية، جاء للحفاظ على رشاقة أجسامهم ، ومنعا لتفاقم الامراض المزمنة لديهم، خصوصا مادة الزيت التي تسبب صلب الشرايين وإرتفاع الكروستول الضار بالجسم ، كذلك مادة السكر التي أصابت الكثير من العراقيين بداء السكري، وهذا ينطبق على الدقيق وغيره من قوت الفقراء ،  وعليه جائت الموازنة الجديدة، لتكون منصة أعدام للكثير من المواد الغذائية المضرة بصحة المواطنين .

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