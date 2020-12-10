الكاريكاتير

ريشة وقلم..التيارات (الكهروسياسية) تبتلع 90 مليار دولار


 

علي عاتب ||

 

تحالف بعض التيارات السياسية مع التيار الكهربائي ، لتكوين تيارا (كهروسياسيا ) ، واسع عريض، يطيح بكل الآمال بمستقبل أفضل، وحياة مستقرة تضمن معيشة كريمة للعراقيين .

تحالف كبير ينتج عنه ذوبان وإنصهار الفقراء بعد تحلل أجسادهم جراء (القهر والضيم الحكومي) متحولين على المدى البعيد، نفطا يكون عونا لأبناء الأسر الحاكمة .

تيارات الظلام تسلب المواطن (المكرود) حقوقة، وتجرد بلدنا العزيز من فرص التقدم، وصار لازما معالجة هذا الملف الشائك والوقوف الجاد لتفكيك زمر (عتاوي الفساد)، ولابد من تشريع مادة قانونية تحت مسمى (4 فرهود ) لكل من شارك بجريمة ملف الطاقة الكهربائية المتعثر ، وبحق الكادر الفاسد الذي يعشعش في جحور وزارة الكهرباء وهم يمارسون أرهاب من نوع آخر.. يحطمون العامل النفسي للمواطن، ويدمرون المصالح العامة ، إضافة لاستنزاف ميزانية الدولة بمبالغ فلكية كبيرة، إسوة بالمادة (4إرهاب ) التي شملت الارهابيين القتلة .

وقد ذكر تقرير اللجنة النيابية أن حوالي ٩٠ مليار دولار مصروفات الكهرباء من سنة ٢٠٠٥ ولغاية ٢٠١٩ ، ولم نلمس تحسنا يذكر، بل نجد الإخفاقات وصفقات الفساد تتصدر المشهد.

 وبات التيار الكهربائي يحمل المليارات من الدولارات الى جيوب الـ (المفرهدين الاجلاء)، فيما يحمل ظلاما دامسا يخيم على أنحاء كثيرة من الحياة بالعراق ، وهذه الكلف المالية تعادل :-

_ إقامة ١١ مشروعا مشابها لمشروع بسماية السكني .

_ بناء  ٢٥ برجا على غرار برج خليفة .

_ بناء  ٤٠ حقلا للطاقة الشمسية  (تغطي كل إحتياجات العراق من الطاقة الكهربائية، وتصدير الفائض منها )

 _ بناء  70 مصنعا لانتاج السيارات بامكانيات متطورة، كما في مصانع شركة (بي أم دبل يو).. كل مصنع ينتج ١٥٠ الف سيارة سنويا.

                                                      

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ريشة وقلم..التيارات (الكهروسياسية) تبتلع 90 مليار دولار
 ريشة وقلم ..خلالات الكاظمي ... 
ريشة وقلم..قانون كاتم الصوت..!
كاريكاتير علي عاتب..اللكلك طار وعلك..
كاريكاتير ..
ريشة وقلم..بين ترامب المدفوع وبايدن المكَموع ضاعت لحانه..
حظيرة التطبيع ( كاريكاتير )
ريشة..وقلم..الثعلب:ماكر...ون
كاريكاتير/ أُحجية ...!!!
من المسؤول عن تاخر رواتب الموظفين ( كاريكاتير )
الاكثر مشاهدة في (الكاريكاتير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
نور : مسعود یرید یبنی لنفسه دوله اسمها کردستان .. وهو لا یستطیع دفع رواتب المواطنین یستجدی الرواتب من ...
الموضوع :
ملا بختيار يدعو لانتخابات مبكرة بكردستان وتسليم النفط الى بغداد دون تأخير
AMMAR Raad : اتفق مع الكاتب في بعض الاجزاء لكن ان تنتصر فيها أمريكا الإرهابية ضد ايران الاسلامبة فهذا وهم. ...
الموضوع :
أمريكا وإسرائيل لاتملكان شروط شن الحرب ضد ايران
صلاح سلمان محمود : اني تم حجب الحصة التموينية عني بسبب راتبي اكثر من مليون ونصف شهريا من٢٠١٠ علما انه تم ...
الموضوع :
حجب مفردات التموينية لن يشمل عائلات أصحاب الدخول العالية
زيد مغير : من قراءتي للاحداث منذ العدوان على البطلين الشهيدين قرب المطار . جاء مصطفى الغريباوي ويحمل معه برنامج ...
الموضوع :
الفتح: حكومة الكاظمي تنتهج سياسة تجويع الشعب لإجباره على التطبيع مع اسرائيل
مواطن : مقال ممتاز ...
الموضوع :
الإمارات؛ سر لم يتحدث به أحد..!
ايمن عجيل : رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. نموذج فخر واعتزاز لكل العراقيين ...
الموضوع :
﻿الشهيد احمد مهنه
مواطنة : معلومة لطيفة ...
الموضوع :
متى و كيف بدأ استخدام البصمات كدليل جنائي؟!
عمار : مقال جميل للكاتب. لااتفق ان الانتقام الايراني سيكون مساويا لاغتيال العدو. اعتقد ان الانتقام الايراني سيكون ضعف ...
الموضوع :
بدأ العد التنازلي للرد الإيراني على اغتيال فخري زاده
فيسبوك