الكاريكاتير

كاريكاتير/ أُحجية ...!!!


 

علي عاتب||

 

 مراهق يبلغ من العمر 15 سنة... كان يزني مع أستاذته في الثانوية، و التي تبلغ من العمر 40 سنة، و التي لديها 3 أبناء، منهما اثنان أكبر منه !!!

و بعد أن عرف زوجها و إدارة المدرسة بالخيانة، و كانت فضيحة مدوية، تم نقل الاستاذة إلى مدرسة أخرى في نفس المدينة، و تم نقل التلميذ إلى مدينة أخرى بعيدة عن مدينتهما الأصلية ب 170 كيلومترا و مع ذلك، بقي الزانيان بعد ذلك على اتصال مدة 13 سنة حتى تطلقت الأستاذة من زوجها عام 2006، و تزوجت عشيقها (تلميذها) عام 2007 !!!

هذا التلميذ الزاني  الذي انبثق من حضن العهر و النتانة و الخيانة و الشذوذ الغريب مع امرأة متزوجة في سن أمه، أصبح اليوم رئيسا لدولة  لها تاريخ أسود في التنكيل بالشعوب، و يعطينا اليوم دروسا حول "أزمة" الإسلام و يريد أن يغير ديننا الذي لا يتفق "التلميذ الزاني" معه !!!

هذا التلميذ النجس يشجع على نشر كاريكاتيرات عن معلم البشرية، الذي علم البشرية التوحيد و الأخلاق و القيم و المثل العليا، عليه أفضل الصلاة و أزكى التسليم !!!.

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