ريشة وقلم ..مكروهه وجابت بنيه..!

علي عاتب ||

هذا المثل ينطبق على الاخوان (الكرابلة).. صوفتهم حمره.. وحصتهم بالخمط هبره..وكلها بجفه، ودكتهم الناقصه بيوم العاشر من محرم الحرام بجفه..

الاخوة الكرابلة..التنابلة، الذين ينامون على ريش النعام بترف وبذخ، بعدما (لفطوا مال الله وعباده)، يرقصون على جراحنا ويطربون على مأساتنا، ويلعبون على أوتار خادشة للاعراف والتقاليد بمعزوفات طائفية ممقوته، بهتك حرمة يوم إستشهاد أبا الاحرار الحسين سيد الشهداء (ع) .