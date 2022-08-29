عاجل : بيان لسماحة السيد كاظم الحائري يعلن فيه عدم الاستمرار في التصدي للمرجعية بسبب المرض والتقدم في العمر
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية

مع اقتراب الأربعين.. النظام البحريني يفرض قيودًا على سفر المواطنين


متابعة شغاف كاظم الموسوي ||

 

مع اقتراب أربعين الإمام الحسين (ع)، واستعداد آلاف المواطنين من البحرين للتوجه إلى زيارة ضريحه والعتبات المقدسة في العراق وإيران، أقدمت إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية في البحرين على فرض استمارة "طلب تصريح سفر".

وأظهر الرابط الإلكتروني للاستمارة اشتراط الوزارة تحديد المواطنين لوجهة السفر وأسبابه، في حين أثار المواطنون هواجس من تعمدها إصدار هذا القرار المفاجئ في هذا التوقيت، مع اقتراب موسم زيارة الأربعين وتوجه آلاف المواطنين البحرينيين إلى مدينة النجف وكربلاء في العراق، لأداء الشعائر الدينية من كل عام، ضمن ملايين الزوار في هذا الموسم السنوي.

ورأى "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عبر حسابه على موقع تويتر، أن هذا الإجراء يقيد الحريات الفردية والجماعية في البلاد، كما يجب التراجع عنه لأنه تمييزي بشكلٍ خاص ضد المواطنينه.

يذكر أن النظام البحريني منع الآلاف من المواطنين منذ نحو شهر من السفر إلى زيارة العتبات الدينية المقدسة سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها، وإرجاعهم عبر المنفذَين الجوي والبحري من دون سبب مقنع أو واضح.

وكان النظام قد أصدر قرارًا بمنع المواطنين من السفر إلى العراق وإيران، وحرمانهم من المشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين منذ العام 2020، بذريعة تفشي فيروس كورونا.

اسلام تايمز (البحرين) -

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مع اقتراب الأربعين.. النظام البحريني يفرض قيودًا على سفر المواطنين
النظام الخليفي.. "لا نخجل من علاقتنا مع إسرائيل".. من قال إنكم تخجلون!
البحرين/ كلمة حق عند سلطان جائر- في قلب المنامة وعلى يد بنت عم الملك
كيف سيطرت "عشيرة" آل خليفة على البحرين؟!
السعودية..العد التنازلي لوصول ابن سلمان إلى العرش
التطبيع الإماراتي والبحريني من منظور الفضيلة والرذيلة
منظمتان حقوقيتان تتقدمان بشكوى لدى الامم المتحدة ضد الاعدام التعسفي في السعودية
مندوب وزارة الداخلية البحرينية فرع لبنان، يُصدِر فرمان منع إنعقاد لقاء تضامني مع شعب البحرين.
ألوية الوعد الحق أبناء الجزيرة العربية
حاجة الحكم السعودي إلى المؤسسة الوهابية
الاكثر مشاهدة في (معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 404.86
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 0.59
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.88
التعليقات
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ...
الموضوع :
روح المهدي سُبيَت مرتين! 
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
الموضوع :
مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
الموضوع :
" سوء الحظ (التابعة) "
علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ...
الموضوع :
محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
فيسبوك