معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية

الإمارات كرتون يحترق بولاعة المجاهدين ....


 

هشام عبد القادر ||

 

كل مدرعات الذباب الخليجي المولد من أعوام الذي لم يكن له عمر على الساحة العربية الدخلاء على الوجود العربي يباهون بأسلحتهم التي تحترق بولاعات المجاهدين اليمنيين اصل العرب والعروبة والحضارة ..إننا في اليمن إلى الأن لم ننوي بتسخير الصواريخ البالستية على القصور الزجاجية اليمن كالأسد لا يرى الذباب امامه الإ اذى يهشه بأنفاسه ..فقد تباهت الإمارات بإرسال سفن بشكل مدني وهي حربية امتسكت بيد رجال الله القوات البحرية اليمنية. وكل زحوفاتهم العسكرية ترجع مصندقة إلى الإمارات مذهولة الأبصار شاخصة ..وكل المدرعات الإمارتية والاسلحة تحترق بيد انصار الله واليوم اراهم البأس اليمني طيران مسير ضربت العمق الإماراتي ...لم يروا إلا مثقال ذرة من الرد اليمني ..ولكن نرسل رسالتنا اليمانية إنهم خلال فقط يومين ترجع إماراتهم صحراء إذا لم يتعضوا ..نحن الشعب اليمني كافة نفوض الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية بضرب العمق الإماراتي اذا لم تتعض وضرب عمق الرياض ونسفها نسفا ..

ونحن مدد كافة الشعب اليمني بالمال والسلاح والعتاد ..وبالدعاء الله ينصر اليمن الشعب المحاصر الذي تحالفت عليه كل الأعراب الأشد كفرا ونفاقا الملعونين اينما ثقفوا اعراب الخليج والتابعين لهم والمناصرين لهم ..فكل الأعراب ما هم إلا حذاء للأمريكان والصهاينة وال سعود هم حذاء لبريطانيا وكل المملكات الأعرابية ماهي إلا مستعمرات لقوى الشر العالمي لبريطانيا والأمريكان ..وسوف تتمزق هذه الأحذية وترمى إلى مزابل التاريخ للأبد ويعيش اليمن وشعبه وكل الأحرار بالعالم اعزة واعدائهم اذلة ..

والعاقبة للمتقين المؤمنين بحق الدفاع عن النفس..

 

والحمد لله رب العالمين

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