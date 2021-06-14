معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية

مكة قبلة المسلمين ويتحكم بها حكم جائر .


 

هشام عبد القادر ||

 

إذا كانت مكة قلب الإسلام يتوجه إليها كل قلوب المسلمين ويتوجه إليها كل الأرواح المؤمنة وليس للحجر الأسود بل لحقيقة الوحدة سر مكة خير وصي ولد فيها يمثل وحدة القلوب التي تعرف الولاية لله ورسوله والمؤمنون إنما بنيت مكة للوحدة الروحية فهي قلب الوجود تم تطهيرها من الأصنام بيد رسول الله سيدنا محمد ووصيه الإمام علي عليهما السلام إشارة إلى تطهير قلوبنا.. من الشرك في الحكم لإن الحكم والأمر لله واليوم أشرك النظام البائد السعودي بالتحكم بقبلة الإسلام والمسلمين السبب المتصل بين الأرض والسماء.

فأين القلوب المسلمة التي تتوجه إلى مكة ترفض ظلم ال سعود الذي من أعمالهم منع المسلمين من الحج.. والعمرة.. ومن أعمالهم قتل الشعوب والفتك بالأوطان..

ودعوتهم للتفرقة .. ومكة تدعي للوحدة .. و لاحول ولا قوة إلا بالله..

والحمد لله رب العالمين

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