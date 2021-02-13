لماذا سميت عاصمة البحرين بأسم "المنامة"؟!

أحمد رضا المؤمن||
هل تعلم بأن مدينة (المنامة) عاصمة مَملكة البحرين الحالية كان إسمها قديماً (مَنامَة السيّد) !
وذلك لأنها كانت مُنتجعاً ومناماً ومقراً دائماً لآية الله الفقيه العلاّمة السيّد عبد الله البلادي "قدس سره الشريف" المولود في البحرين عام (١٠٦٥ هجـ ــ ١٦٥٥م) والمتوفي عام (١١٦٩هـ - ١٧٥٤م) .
وهو إبن العالم الزاهد الوَرِع السيّد عَلَوي (المشهور بعتيق الحسين "ع") إبن آية الله العلاّمة الفقيه الحُجة السيّد حُسين الغريفي "قدّس سرّه الشريف" (توفي 1001 هجـ) جَدّ الأسرة الغُريفيّة .
وبمرور الوقت وبتدخل أعوان الإستعمار البريطاني وغيره حُذفت كلمة (السيّد) من إسم المدينة (منامة السيّد) لتعرف لاحقاً بإسم (المنامة) فقط وذلك كُلّه لأهداف طائفية مَقيتة ولأجل التغيير الديموغرافي في البحرين ومُحاولة تزوير التأريخ ومَحو صَفَحاته المُشرقة التي تدل على آثار الشيعة والتشيّع في البحرين .
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