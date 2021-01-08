معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية

سلطات البحرين تنتقم من معتقل بعد ورود اسم والدته في تقرير لقناة الجزيرة


قالت الناشطة البحرينية نجاح يوسف، إنها تلقت اتصالًا من نجلها المعتقل «كميل جمعة» يكشف فيه عن تعمد استهدافه من قبل العناصر الأمنية في سجن الحوض الجاف.

وأكدت يوسف أن «إدارة السجن أيقظت ابنها من نومه صباحًا، وحلقوا شعر رأسه كاملًا دون رغبته وبدون أسباب»- بحسب تعبيرها، وطالبت السلطات الأمنية بالتوقف عن استهداف ابنها المعتقل، وبمعاملته معاملة إنسانية، وعدم المساس بكرامته وإهانته وإذلاله.

ويأتي استهداف «كميل جمعة» وسوء المعاملة، بعد كشف معاناته في سجن الحوض الجاف، وبعد بث «قناة الجزيرة القطرية» تقريرًا حول زيارة قامت بها وزيرة الداخلية البريطانية «بريتي باتيل» إلى المُجمع الأمني بمدينة المُحرق.

في حين انتقد أعضاء مجلس العموم البريطاني زيارة الوزيرة للمركز الذي تحول إلى وكرٍ لتعذيب المعارضين، وممارسة انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان من ضمنها الاعتداءات الجنسية – بحسب تقرير القناة القطرية، الذي استند على تقارير من منظمات حقوقية دولية.

وكانت يوسف قد ظهرت في فيلم وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فضحت فيه الاعتداءات التي طالتها من قبل العناصر الأمنية في ذات المجمع الأمني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سلطات البحرين تنتقم من معتقل بعد ورود اسم والدته في تقرير لقناة الجزيرة
محكمة سعودية تحكم بالسجن 5 سنوات و 8 أشهر على الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول
اعتقال ناشط ومدون سعودي بارز لانتقاده تطبيع العلاقات مع إسرائيل
‏بعد ان قامت السلطات بقطع رأسه قبل اربع سنوات السعودية تهدم مسجد الشيخ النمر .
الانظمة الخليجية انظمة قمعية وراثية استبدادية مصادرة للحقوق والحريات
نصف قرن من الإستحواذ على السلطة. .
حان الوقت لإسقاط نظام آل سعود ولا ملكية دستورية..
البحرين: تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا للوزراء
وفاة رئيس الوزراء البحريني في مستشفى بأمريكا
تدهور مفاجئ في صحة الرمز البحراني المعتقل حسن مشيمع
الاكثر مشاهدة في (معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك