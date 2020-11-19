الانظمة الخليجية انظمة قمعية وراثية استبدادية مصادرة للحقوق والحريات

🖋️حميد عبد القادر عنتر*||

*كاتب سياسي يمني

الأنظمة الخليجية أنظمة كرتونية اوجدها الإستعمار البريطاني لكي تنفذ أجندة سياسية لصالح قوى الإستكبار والتآمر على دول محور المقاومة.

على سبيل المثال النظام البحريني القمعي الوراثي الإستبدادي الذي يحكمه ال خليفة على سبيل المثال خليفة ابن سلمان ال خليفة حكم نصف قرن كله استبداد وقمع للحريات لم يفارقه عن الحكم إلا الموت.

تمثل الطائفة الشيعية ثلثي سكان البحرين وثلث سنه والإسرة المالكة سني المذهب إسرة ال خليفة انفردوا بالسلطة والثروة واقصو المخالفين لهم في الفكر والرآي على سبيل المثال الطائفة الشيعية ثلثي سكان البحرين الإسرة المالكة اقصتهم من الوضائف العلياء ومن اي منصب سياسي في مفاصل الدولة وصادروا حقوقهم الفكرية ومارست السلطة الحاكمة قمع وإستبداد على شيعة اهل البيت عليهم السلام وهرولت السلطة الحاكمة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وفرطوا بالمقدسات وارتهنو للإمريكان والصهاينة ومنبطحين للإمريكان ليس لديهم قيم واخلاق ولامبادئ.

نحن نراهن اذا لم تغير اسرة ال خليفة القمعية من سياستها وإعطاء الطائفة الشيعية حقوقها كامل سوى في الوضائف العلياء وإعطاء مساحة من الحرية للشعب البحريني يعبر عن رأيه وإذا استمرت إسرة ال خليفة بالقمع والإستبداد السياسي مصيرهم السقوط المدوي لإن شيعة اهل البيت خلقوا أحرارا لايقبلون بالضيم والذل والهوان والإرتهان للأجنبي لانهم يحملون فكر مدرسة اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي ومنبع الحكمة ولن يقبلو إستمرار اسرة ال خليفة بالإستبداد والقمع لإن الثورة الحسينية تجري في دمائهم على يدهم سوف تسقوط عروش الطغاة والظالمين والمستبدين والمستكبرين.

فنصيحه لأسرة ال خليفة النخبة الحاكمة إشراك شيعة اهل البيت في البحرين بتمكينهم من وضائف عليا وإشراكهم في السلطة والثروة وإعطائهم كامل حقوقهم حتى لا تندلع شرارة الثورة في البحرين تسقط ال خليفه من الحكم وسيتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة الوطنية والإرتهان في أحضان الكيان الصهيوني وتبديد الثروة للإمريكان والصهاينة وحرمان الشعب البحريني من أبسط حقوقه

كل الإنظمة الخليجية القمعية الوراثية اصبحو اضحوكة العالم لانهم بقرة حلوب ليس لديهم مشروع وطني الظلم لن يستمر اطلاقا

الحق ابلج والباطل لجلج

لكل ظالم نهاية

هذا والعاقبه للمتقيين