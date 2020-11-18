معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية

نصف قرن من الإستحواذ على السلطة. .


 

هشام عبد القادر||

 

لم يبعد خليفة بن سلمان آل خليفة من السلطة سوى الموت فاي إستبداد يحكم دول البحرين مع إن الشعب البحريني غالبيته من أبناء الشيعة العظمى إن قلنا بحكم ديمقراطي فلهم الأولوية وإن قلنا حكم جمهوري ايضا لهم الأولوية فهم الغالبية العظمى وإن قلنا ملكية فلا ملك إلا لله الواحد القهار اخذ الله روح خليفة فهل من ملك البحرين أن يتعظ فهذا التسلط على شعب البحرين المظلوم من الظلم العظيم. .وهكذا نرى ملوك في الوطن العربي ينتهجوا نهج الموروث.الأموي. وقد زالت ملوك الماضي وتتلوها ملوك الحاضر والمستقبل ولن يبقى إلا ملك الله الواحد القهار. .فقد سجل التاريخ اطول رئيس وزراء نصف قرن لخليفة بن سلمان بالعصر الحاضر.

ولم ينال شعب البحرين المظلوم سوى حصة الإضطهاد والسجون والحكم بالإعدام ولي ذراعه بدرع الجزيرة المدعوم من النظام السعودي.  وذراع شعب البحرين مرفوع عاليا لإنه متمسك بذراع امير المؤمنين علي عليه السلام الذي رفعته يد رسول الله سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله الذي يده يد الله التي لا تنكسر كذالك كل الشعوب المظلومة هي من سيرفعها الله نحو عنان السماء ولن يسقط إلا المستبدين والمعتدين والظالمين سقوطهم نحو الوحل. 

والعاقبة للمتقين.

والحمد لله رب العالمين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نصف قرن من الإستحواذ على السلطة. .
حان الوقت لإسقاط نظام آل سعود ولا ملكية دستورية..
البحرين: تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا للوزراء
وفاة رئيس الوزراء البحريني في مستشفى بأمريكا
تدهور مفاجئ في صحة الرمز البحراني المعتقل حسن مشيمع
السياسة السعودية تدخل الشعب في وحل التطبيع ليكون المطالب بالتطبيع 
معارض بحريني: مخططات الدول الخليجية فشلت في العراق واميركا فقدت السيطرة على المنطقة
143 عالم دين في البحرين يرفضون التطبيع ويقفون مع الشعب الفلسطيني
المفوضة السامية تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلات في السعودية فورا
البحرينيون ينتفضون في وجه آل خليفة المطبعين.."لا للتطبيع"
الاكثر مشاهدة في (معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك