نصف قرن من الإستحواذ على السلطة. .

هشام عبد القادر||

لم يبعد خليفة بن سلمان آل خليفة من السلطة سوى الموت فاي إستبداد يحكم دول البحرين مع إن الشعب البحريني غالبيته من أبناء الشيعة العظمى إن قلنا بحكم ديمقراطي فلهم الأولوية وإن قلنا حكم جمهوري ايضا لهم الأولوية فهم الغالبية العظمى وإن قلنا ملكية فلا ملك إلا لله الواحد القهار اخذ الله روح خليفة فهل من ملك البحرين أن يتعظ فهذا التسلط على شعب البحرين المظلوم من الظلم العظيم. .وهكذا نرى ملوك في الوطن العربي ينتهجوا نهج الموروث.الأموي. وقد زالت ملوك الماضي وتتلوها ملوك الحاضر والمستقبل ولن يبقى إلا ملك الله الواحد القهار. .فقد سجل التاريخ اطول رئيس وزراء نصف قرن لخليفة بن سلمان بالعصر الحاضر.

ولم ينال شعب البحرين المظلوم سوى حصة الإضطهاد والسجون والحكم بالإعدام ولي ذراعه بدرع الجزيرة المدعوم من النظام السعودي. وذراع شعب البحرين مرفوع عاليا لإنه متمسك بذراع امير المؤمنين علي عليه السلام الذي رفعته يد رسول الله سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله الذي يده يد الله التي لا تنكسر كذالك كل الشعوب المظلومة هي من سيرفعها الله نحو عنان السماء ولن يسقط إلا المستبدين والمعتدين والظالمين سقوطهم نحو الوحل.

والعاقبة للمتقين.

والحمد لله رب العالمين.