البحرين: تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا للوزراء

أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا بتعيين ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء.

وصدر القرار عقب إعلان الديوان الملكي البحريني عن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأكد الديوان الملكي وفاة رئيس الوزراء صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى "مايو كلينك" بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه إلى البحرين، وسوف تقتصر على عدد محدود من الأقارب.