وفاة رئيس الوزراء البحريني في مستشفى بأمريكا

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في أحد المستشفيات الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن رئيس الوزراء البحريني، توفي اليوم، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نعى رئيس وزراء بلاده، والذي ستتم مراسم دفنه بعد وصول جثمانه إلى أرض الوطن، والتي ستقتصر على عدد محدد من الأقارب.

كما وجه ملك البحرين بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاًـ،مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس.

يذكر ان خليفة بن سلمان ال خليفة هو عم ملك البحرين وكان من اكبر المجرمين الذين ارتكبوا جرائم عديدة بحق اتباع اهل البيت في البحرين فقد قام بتصفية العديد من الابرياء كما اعتقل الالاف منهم واودعهم في السجون والمعتقلات