معارض بحريني: مخططات الدول الخليجية فشلت في العراق واميركا فقدت السيطرة على المنطقة

اكد المعارض البحريني علي الفايز، الاربعاء، فشل المخطط الخليجي في العراق وسوريا، مبينا ان هناك قوى صاعدة تهدد الوجود الاميركي في المنطقة بشكل حقيقي.

وقال الفايز في تصريح متلفز ان “التطبيع اصبح ضرورة اميركية لمواجهة محور المقاومة وان بعض الدول العربية طبعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني منذ عشرات السنين”.

واضاف ان “اميركا غير قادرة على احكام قبضتها على المنطقة كما في السابق وان مخططات الدول الخليجية فشلت في العراق وسوريا”.

وتابع الفايز ان ” هناك قوى دولية صاعدة تهدد الوجود الاميركي في المنطقة بشكل حقيقي ولا يمكن ان تبقى امريكا في سياستها العدوانية تجاه الشعوب المحررة”