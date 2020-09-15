المفوضة السامية تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلات في السعودية فورا

أبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت قلقها البالغ بشأن استمرار الاعتقال التعسفي للمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، ودعت إلى إطلاق سراحهن فورا.

وأكدت باشليت، خلال كلمة لها في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها تقدم حلولا فعالة لبناء قدرة أقوى على الصمود أمام الأزمات.

وأشارت الى أن أزمة فيروس كورونا اصطدمت بالعديد من الأزمات السياسية والاجتماعية الاقتصادية، ورأت أن ذلك ناتج في المقام الأول عن العمليات السياسية التي تستبعد أصوات الناس إلى جانب الثغرات في حماية حقوق الإنسان.