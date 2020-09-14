البحرينيون ينتفضون في وجه آل خليفة المطبعين.."لا للتطبيع"

تصدر وسم "بحرينيون ضد التطبيع" موقع التواصل الاجتماعي، ردا على إعلان المنامة التوصل إلى اتفاق تطبيعي كامل مع الكيان الاسرائيلي برعاية واشنطن.

وعبر الوسم، كتب أسعد أبو خليل أن من أوائل المتطوّعين العرب في صفوف المقاومة الفلسطينيّة الذين تعرّفتُ عليهم في لبنان كانوا من البحرين. من خيرة مَن عرفت من اليساريّين العرب.

بدوره أكد حساب Motaz Mansour أن رد فعل الشعب البحريني على اتفاقية العار يثلج الصدر

حساب السَـيـد حَـسـن تساءل أنه منذ سنة على توقيع "اتفاقية أوسلو" للسلام، كم طفلاً فلسطينياً قُتل بعد هذه المعاهدة؟!

اما حساب dliwar فأكد أن قرار البحرين للتطبيع مع الاحتلال دليل على ضعف الدولة

عبير الخليل نشرت عبر حسابها فيديو لإحراق علم الاحتلال الصهيوني في شوارع البحرين ليله أمس، تأكيدا على رفض البحرينيين للتطبيع

كما شدد علي البغدادي على الشعب البحريني يرفض التطبيع مع الاحتلال الاسرائلي.

كذلك أكد حساب DhuhaAl3li انه لا يوجد جياد لفي قضايا الظلم

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس الجمعة انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وجاء التطبيع البحريني، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقا مماثلا.

وأدانت الفصائل الفلسطينية الاتفاق التطبيعي بين الكيان الإسرائيلي والبحرين، واعتبرته إصرارا على تنفيذ خطة ترامب التي تعرف بـ "صفقة القرن" وذهب آخرون إلى أن موقف الجامعة العربية بعدم إدانة التطبيع، وفشلها في تمرير مشروع قرار فلسطيني بخصوص ذلك، فتح شهية بعض الدول العربية لهذا الأمر.

وبعد إعلان ترامب، ستكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي وقعت أو اتفقت على توقيع اتفاقية تطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بعد مصر والأردن والإمارات.