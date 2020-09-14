معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية

البحرينيون ينتفضون في وجه آل خليفة المطبعين.."لا للتطبيع"


تصدر وسم "بحرينيون ضد التطبيع" موقع التواصل الاجتماعي، ردا على إعلان المنامة التوصل إلى اتفاق تطبيعي كامل مع الكيان الاسرائيلي برعاية واشنطن.

وعبر الوسم، كتب أسعد أبو خليل أن من أوائل المتطوّعين العرب في صفوف المقاومة الفلسطينيّة الذين تعرّفتُ عليهم في لبنان كانوا من البحرين. من خيرة مَن عرفت من اليساريّين العرب.

البحرينيون ينتفضون في وجه آل خليفة المطبعين.."لا للتطبيع"

بدوره أكد حساب Motaz Mansour أن رد فعل الشعب البحريني على اتفاقية العار يثلج الصدر

البحرينيون ينتفضون في وجه آل خليفة المطبعين.."لا للتطبيع"

حساب السَـيـد حَـسـن تساءل أنه منذ سنة على توقيع "اتفاقية أوسلو" للسلام، كم طفلاً فلسطينياً قُتل بعد هذه المعاهدة؟!

 

البحرينيون ينتفضون في وجه آل خليفة المطبعين.."لا للتطبيع"

اما حساب dliwar فأكد أن قرار البحرين للتطبيع مع الاحتلال دليل على ضعف الدولة

البحرينيون ينتفضون في وجه آل خليفة المطبعين.."لا للتطبيع"

عبير الخليل نشرت عبر حسابها فيديو لإحراق علم الاحتلال الصهيوني في شوارع البحرين ليله أمس، تأكيدا على رفض البحرينيين للتطبيع

 

البحرينيون ينتفضون في وجه آل خليفة المطبعين.."لا للتطبيع"

كما شدد علي البغدادي على الشعب البحريني يرفض التطبيع مع الاحتلال الاسرائلي.

البحرينيون ينتفضون في وجه آل خليفة المطبعين.."لا للتطبيع"

كذلك أكد حساب DhuhaAl3li انه لا يوجد جياد لفي قضايا الظلم

البحرينيون ينتفضون في وجه آل خليفة المطبعين.."لا للتطبيع"

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس الجمعة انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وجاء التطبيع البحريني، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقا مماثلا.

وأدانت الفصائل الفلسطينية الاتفاق التطبيعي بين الكيان الإسرائيلي والبحرين، واعتبرته إصرارا على تنفيذ خطة ترامب التي تعرف بـ "صفقة القرن" وذهب آخرون إلى أن موقف الجامعة العربية بعدم إدانة التطبيع، وفشلها في تمرير مشروع قرار فلسطيني بخصوص ذلك، فتح شهية بعض الدول العربية لهذا الأمر.

وبعد إعلان ترامب، ستكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي وقعت أو اتفقت على توقيع اتفاقية تطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بعد مصر والأردن والإمارات.

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البحرينيون ينتفضون في وجه آل خليفة المطبعين.."لا للتطبيع"
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