معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية

مملكة الرمال إلى الرمال تعود ..  


✍🏻 عبدالملك سام||

 

لا أحد ينكر ما نعانيه من أوضاع صعبة بسبب العدوان والحصار المسعور على بلدنا وشعبنا ، حتى أننا احيانا نستغرب كيف نعيش ونتدبر أمورنا رغم أن السعودية لم تترك شيئا - باستثناء الهواء طبعا - إلا ومنعته ، وحتى الهواء قامت بمحاولات لتلويثه .. أهداف النظام السعودي طبعا معروفة للجميع ، فهو أولا يحاول أبهار سيده الأمريكي بمدى طاعته وتفانيه في قتل اليمنيين المتمردين على العمالة والعبودية ..

أما السبب الثاني لحصار النظام السعودي لليمن واليمنيين بهذه القسوة فهو تحقيق حلم كان وما يزال يراود هذه الأسرة اللعينة بقتل وفناء كل ما هو يمني ؛ فلم ينسى افراد هذه الأسرة اليهودية المدسوسة دور اليمنيين ( الأنصار ) في طرد اليهود من الجزيرة بعد خيانة اليهود لكل مواثيقهم وعهودهم مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولذلك فهذا الحقد الدفين لن ينتهي إلا بأستئصال هذه الأسرة الخبيثة التي تسعى لزوال الإيمان وشعب الإيمان ، وهيهات لها تحقيق هذا الأمر .

المراقب لتسلسل الأحداث يستطيع أن يتنبأ بالدور الأمريكي الخبيث وحتى توجهاته ، فكلما بدأ النظام السعودي يشعر باليأس أمام صلابة وبأس اليمنيين نجد النظام الصهيوني في واشنطن يتحرك لتحفيز ودفع النظام السعودي لأرتكاب المزيد من الجرائم ؛ فأحيانا يكون هذا التحفيز عبر صفقات أسلحة جديدة ، وفي احيان أخرى يكون بتحركات أمريكية وجولات ومؤتمرات سياسية ، واحيانا يقوم النظام الأمريكي بالتلويح بدعم جهات أخرى تنافس النظام السعودي كالعميل التركي ، أو أن يقوم الأمريكيون بتحريض منظمات ذات طابع دولي لتقوم بتهديد النظام السعودي بالورقة "الإنسانية" !!

هذا الدعم الأمريكي لم يزيد السعودية سوى خسارة وبؤسا ، وكلما تورط التظام السعودي أكثر في عمالته كلما زادت مشاكله حدة وتشعبا ، ولعل أكثر صورة تعبر عن حالة النظام السعودي اليوم هي صورة شخص يحاول الخروج من حقل الرمال المتحركة ، فكلما تحرك أزدادت ورطته وغاص أكثر في الرمال ، وسيأتي اليوم الذي تغمره هذه الرمال ويختنق ، وعندها سيقوم الأمريكيون بالأجهاز عليه وتقطيع أوصاله ، فالنظام السعودي أحمق ولم يتعلم الدرس أبدا ؛ فلم يحدث عبر تاريخ أمريكا أن تحالفت مع بلد أو نظام ما ثم نجا أو أستقر !

النظام الأمريكي تجسيد بشع لمشيئة الشيطان ، ولم يحدث تاريخيا أن وصل الشر بنظام ما كما نراه اليوم في صورة النظام الأمريكي العنصري المجرم ؛ فقد وصلت وسائله وادواته وموظفيه إلى قمة الشر والتطور ، وهذا يعني أننا نقترب من المعركة النهائية بين الخير والشر حيث ستؤسس نتيجة هذه المعركة لوضع لا تقوم بعدها للشر دولة .. طبعا رغم شراسة هذه المعركة ولكن يبقى تحقيق النصر فيها غير مستحيل كما يتصور البعض ؛ ففي وجود منهج ألهي حكيم ، ورجال أشداء يتمتعون بإيمان قوي ووعي واضح ، ومحور متحد وصلب كمحور المقاومة ، وقضية عادلة ومحقة كالقدس ، فأنتظروا النصر ، فالنصر قريب .



اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مملكة الرمال إلى الرمال تعود ..  
اغلاق المقدسات وفتح البارات والمراقص مستجدات رؤية مبس  
الحكم بالسجن 8 شهور لمحامٍ بحريني في قضيتي كومار وصيام عاشوراء
    المفكر السعودي حسن فرحان المالكي تحت مقصلة الإعدام  
مزارع ال سعود وال نهيان لن تدوم طويلا  
المعارض البحريني نبيل رجب يغادر السجن ليقضي "عقوبة بديلة"
أنين شعوب جزيرة العرب!  
بالفيديو ... النظام الخليفي الفاسد في البحرين يحول هذا البلد المحافظ الى مستنقع للفجور والفسوق
لحوم حيوانات نافقة وفاسدة تتسلل لموائد البحرينيين.. ماذا يحدث؟
في سابقة لدى العرب.. البحرين تقضي بسجن مواطن حرق علم الكيان الصهيوني الغاصب
الاكثر مشاهدة في (معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك