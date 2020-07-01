معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية

الحكم بالسجن 8 شهور لمحامٍ بحريني في قضيتي كومار وصيام عاشوراء


اعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ان محاكم النظام البحريني اصدرت حكماً بالسجن ٨ شهور ضد المحامي الكبير عبد الله الشملاوي في قضيتي كومار وصيام عاشوراء.

وكان المحامي الشملاوي كان قد نقل في تغريدة ذكر “الشيخ حافظ الألباني حديث صيام عاشوراء في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (ج3 ص 691)”.

وعلق الشملاوي على ذلك بالتغريد “لكن اتباع الطلقاء يتمسكون به نكاية بالرسول صلى الله عليه وآله وإساءة له في آله بالشماتة به على مصابهم”.

الشملاوي هو مستشار قانوني يمتهن المحاماة منذ 40 عامًا.

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