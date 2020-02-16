في سابقة لدى العرب.. البحرين تقضي بسجن مواطن حرق علم الكيان الصهيوني الغاصب

في سابقة لم يعرف لها العالم العربي مثيل، قضت محكمة بحرينية بسجن مواطن ثلاث سنوات؛ ﻹحراقه علم الكيان الصهيوني الغاصب خلال مظاهرة لنصرة القدس والقضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "البلاد" البحرينية أن "محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى قضت برفض طعن مدان بالتجمهر والشغب،

مدَّعياً أنه تجمهر نصرةً للقضية الفلسطينية، فقُضي عليه بإدانته ومجهولين بحرق علم الكيان الصهيوني ومنقولات أخرى، وأيدت المحكمة سجنه لمدة 3 سنوات، على ما أسند إليه من اتهامات".

كما جاء في تفاصيل الحكم أن المدانين "كان قصدهم من ذلك الفعل تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور".

وأثار الحكم استهجان مغردين، أشاروا إلى أن العقوبة التي أصدرها القضاء البحريني هي العقوبة ذاتها المقررة في قانون العقوبات لدولة الاحتلال..

يشار إلى أن البحرين تسعى بخطوات حثيثة إلى تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني الغاصب ، ومرَّرت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل نحو سنتين، حسبما كشفت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، العام الماضي.