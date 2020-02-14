معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية

الأمن البحريني يقمع التظاهرات السلمية في بلدة السنابس


اطلقت قوات النظام البحريني الغاز المسيل للدموع في الاحياء السكنية في منطقة السنابس وهشموا زجاج السيارات في سلسلة اجراءات وحشية، لمقع التظاهرات السلمية التي خرجت عشية ذكرى ثورة 14 شباط/ فبراير.

وشهدت العديد من المناطق البحرينية ليلة أمس تظاهرات حاشدة عشية ذكرى انطلاق ثورة 14 فبراير دعما للثورة، مؤكدين استمرارها حتى تحقيق النصر.

وحقق وسم #على_طريق_النصر، رقماً قياسياً في التداول والانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في البحرين في ذكرى انطلاق ثورة 14 فبراير.

وشهدت البحرين في 14 شباط / فبراير عام 2011 احتجاجات مطلبية وحقوقية واسعة كان مركزها ما كان يعرف بدوار اللؤلؤة. احتجاجات سلمية قمعتها السلطات البحرينية باستخدام الذخيرة الحيّة، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وهُدم معلم اللؤلؤة بعد أن أصبح رمزاً، ودخل درع الجزيرة إلى البحرين لقمع ثورة 14 فبراير.واستشهد وجرح المزيد واعتقل آخرون ونزعت الجنسية عن كثيرين، وما زال الحراك مستمراً رغم تجاهل الإعلام العالمي له.

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الأمن البحريني يقمع التظاهرات السلمية في بلدة السنابس
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