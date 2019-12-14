معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية

البحرين من أسوأ الدول عالميا في سجن وملاحقة الصحفيين


صنّفتْ لجنةُ حمايةِ الصِحافيين الدولية البحرين على قائمةِ أسوأِ الدولِ التي تَسجُنُ أكبرَ عددٍ من الصحفيين للعام الجاري.

وقالَ المديرُ التنفيذي للجنة "جويل سايمون" إنّ عددَ الصِحافيين الذين سُجنوا بسببِ عملهم في العالم بلغَ مئتين وخمسين صِحافياً على الأقل للسنة الرابعة على التوالي،

مشيراً الى أنّ المنامة حلّتْ في المركز الثامن من بينِ قائمةِ أسوأِ دولِ العالم اعتقالاً للصحفيين، ولفتَ الى أنّ عددَ الصحفيين السجناء في السعودية قفزَ إلى 26 صحفياً في العام الحالي، وباتتْ تحتلُ المرتبةَ الثالثة

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