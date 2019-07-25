معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية

آية الله الشيخ عيسى قاسم يدعو لمقاومة الظلم


أصدر آية الله الشيخ عيسى قاسم، بيانًا اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019، دعا فيه لمقاومة الظلم وعدم تمكينه وعدم الاستسلام له.

وجاء في البيان «ومن أقبح الظلم، وأخطره، وأشده اجتثاثا للعدل، وقضاء على الأمن، وإرباكا للحياة، وإعاقة للنمو، وإفقارا للناس، ونشرا للفساد، وإشعالا للفتن، وإضاعة للحقوق، أن يقيم فرد، أو قبيلة، أو حزب من نفسه قيما على الناس، وأمينا على أنفسهم، وأموالهم، ومصالحهم، ومقدساتهم، ومقدراتهم، وأمنهم، فيكون السبع الضاري عليهم، الناهب للقمة عيشهم، الخائن لكل أماناته فيهم، وسلاحه في ذلك كله ناتج جهدهم وعرقهم وكدهم، ويجعل من نفسه السيد المطلق الذي لا يرى في الشعب -الذي يحكمه أو الأمة التي يحكمها- إلا عبيدا مملوكين لا نصيب لهم من الحرية، بل يرى من نفسه الإله المطلق الذي يركع له، ويسجد، ويتعبد بطاعته، وولائه، والاندكاك أمام عظمته».

وأردف «هذا ظلم لا يصح السكوت عنه، وإقراره، ولا تبرأ الذمة، ولا ينحفظ للناس دين ولا دنيا بلا الإنكار عليه ومقاومته، وبذل كل الجهد في التخلص منه. على الأمة كلها أن ترفع صوتها عاليا أمام هذا الظلم أيا كان، صارخة في وجهه لا لظلمك، لا لفرعونيتك يا فرعون، ولا سجود، ولا ركوع إلا لله».

وأضاف «لا يسع هذه الأمة أن تذل، ولا يسمح لها دينها أن تضعف، أو تصبر على الاستضعاف. إنها أمة الحق والقوة والنهضة والعز والمجد والشموخ».

ودعا «إلى العمل، إلى القوة، إلى النهوض، إلى المقاومة، إلى الجهاد، إلى الحركة الصاعدة، إلى المعرفة، إلى البناء، إلى الازدهار».

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