الوفاق البحرينية تعلن عن مؤتمر مناهض لورشة التمهيد لـ”صفقة القرن”

أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية عن تنظيم مؤتمر مناهض لورشة التمهيد لصفقة القرن الذي يحتضنها النظام في البحرين.

وقالت الوفاق البحرينية أنها تنظم منتدى بعنوان (السيادة من أجل السلام والازدهار) وذلك قبل يوم من إنعقاد مؤتمر البحرين الداعم للصهاينة والممهد لصفقة القرن.* وسيعقد المنتدى بمشاركة فلسطينية وعربية للتأكيد على الرفض الفلسطيني والعربي والبحريني للمتاجرة بالقضية المركزية الأولى والأهم للأمة وهي القضية الفلسطينية وآخرها مشروع صفقة القرن الذي تشكل خيانةً عظمى.

وسيعقد المنتدى أعماله في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الاثنين الرابع والعشرين من يونيو / حزيران 2019

علماً بأن النظام في البحرين يستضيف في 25 و 26 حزيران يونيو ورشة ممهدة لصفقة القرن سيحضرها الصهاينة وقد اعلنت الدولة الفلسطينية وكل القوى والفصائل والتيارات الفلسطينية مقاطعتها ودعوا الى مواجهتها ورفضها، وترافق مع ذلك موقف عربي مشرف وواسع على مستوى عدد من الدول التي اعلنت مقاطعة ذلك المؤتمر والورشة