الجولاني وقسد :اتفاق جيوسياسي ستراتيجي أم مرحلي..!

يأتي اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج بين حكومة الجولاني وقوات سوريا الديمقراطية في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تتداخل فيها احتمالات التصعيد العسكري الواسع ضد إيران مع مسارات إعادة تشكيل موازين القوى في المشرق، ما يجعل تداعياته على العراق أكثر عمقًا وتعقيدًا من مجرد كونها انعكاسات حدودية.

فمن الناحية الجيوسياسية ؛ يسهم الاتفاق في إعادة بسط سيطرة الدولة السورية على شرق الفرات، بما يؤدي عمليًا إلى قطع أحد المسارات الحيوية التي كانت تعتمد عليها إيران في إدارة التواصل الجغرافي غير المباشر مع باقي مفاصل محور المقاومة. هذا التحول قد يُفسَّر كجزء من إعادة هندسة إقليمية أوسع تهدف إلى تفكيك الترابط الجغرافي بين أطراف هذا المحور، وتحديدا في ظل تصاعد الحديث عن احتمالية شن حرب شاملة أو ضربات واسعة ضد إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي هذا السياق، يصبح العراق ساحة ضغط متزايدة، سياسيًا وأمنيًا، بحكم موقعه الجغرافي وصلاته المتشابكة مع أطراف الصراع.

أمنيًا، يثير الاتفاق مخاوف جمة تتعلق بإمكانية إعادة توظيف فلول داعش الارهابية ضمن ترتيبات إقليمية أوسع، للمشاركة في عمليات عدة قد تستهدف بعضها المساهمة في عملية السعي لنزع سلاح حزب الله في لبنان، أو عبر استخدام هذا المسار كورقة ضغط غير مباشرة باتجاه نزع سلاح الحشد الشعبي في العراق. مثل هذه السيناريوهات، إن تحققت، قد تفتح الباب أمام اهتزازات داخلية خطيرة تمس توازن القوة والاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

كما أن تراجع النفوذ الإيراني في شرق سوريا، نتيجة سيطرة حكومة الجولاني المباشرة على المعابر وحقول الطاقة، لا يقتصر على البعد العسكري، بل يمتد إلى أبعاد ستراتيجية تتعلق بالموارد والطاقة والمياه. إذ إن إعادة رسم خرائط النفوذ في مناطق الأنهار والسدود في سوريا قد تكون لها تداعيات مستقبلية بعيدة المدى على الأمن المائي الإقليمي، بما في ذلك العراق، الذي يعاني أصلًا من هشاشة مائية متزايدة في ظل تغير المناخ والسياسة المائية الاحتكارية التي تنتهجها انقره مع بغداد.

في المحصلة، لا يمكن النظر إلى هذا الاتفاق بوصفه ترتيبا سوريًا داخليًا فحسب، بل كجزء من سلسلة ضغوط إقليمية مترابطة قد تضع العراق أمام تحديات متعددة المستويات: من احتمال الانجرار غير المباشر إلى صراعات كبرى، إلى الضغوط المتعلقة بسلاح الفصائل، وصولًا إلى تهديدات تمس أمنه المائي والستراتيجي. ويستدعي ذلك من بغداد قراءة شاملة للمشهد، تعتمد على التحوط السياسي، وتعزيز السيادة واليقظة الدائمة .