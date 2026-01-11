لن اعيش في جلباب امريكي

لقاءات وحوارات ومشادات كلامية بين ضيوف القنوات العراقية وهي تتعاطى سلبا او ايجابا مع المطلوب وما تطلب الحكومة العراقية يضاف لها سلطة القضاء الاعلى المتمثلة بالقاضي زيدان بخصوص نزع او حصر او تسليم السلاح بيد الحكومة ، والاطراف المعنية والاكثر جدلا هي فصائل المقاومة وسلاحها .

هل ما يجري بارادة عراقية ام املاء امريكي عن طريق سلفانا ؟ وهنا يجب التفريق عن ماهية المطلب وماهية الغاية ؟ مسالة حصر السلاح بيد الدولة هو القرار الحضاري الراقي من اجل الارتقاء ببلدنا العزيز ، لكن عندما يكون بطلب امريكي هنا نقطة راس سطر .

التحجج بوجود عناصر فاسدة ضمن الفصائل المسلحة ، نعم يوجد وهؤلاء اصلا وصلوا لهذا المستوى الفاسد بسبب ضعف الحكومة ، وضعف الحكومة هو بسبب الاملاءات الامريكية منذ ان ارسى الوزغ بريمر نظام المحاصصة في العراق والذي بسببه تفشى الفساد في العراق ، فهل العراق قادر على تغيير النظام الانتخابي ؟

تنسيقية المقاومة مصطلح اطلعت عليه من خلال عناوين مقاطع فديوية ، وهنا السؤال من هم الذين قصد بهم المقاومة ؟ هذه الجهة التي عبر عنها المقاومة والتي اخذت شرعيتها من الحكومة باسم هيئة الحشد الشعبي ، قد تكون بين امرين ؟ امر سلبيات فصائل مسلحة عندما شاركت في العمل السياسي ، وبين ارادة امريكية على البلد تقطر خبثا ، اقول الا يعتبر ملف عدم اصلاح المنظومة الكهربائية في العراق هو ملف فاسد خبيث امريكي ؟ لماذا تتغاضون عن مسالة من عدة مسائل ،مفروضة على العراق ؟ الم يصرح ترامب بانه لا وجود لدولة اسمها العراق ؟ الم يصرح علنا بانه يملك نفطنا ؟ الم يقتل ضيوف العراق ( المهندس وسليماني ) فهل استطاع العراق ان يسترد حقه ؟ هل يستطيع العراق ان يفتش او يطلع على ما يدخل ويخرج جوا من قاعدة الاسد في الحبانية ؟ باختصار العراق مطالب بالتطبيع مع الارهاب الصهيوني اللقيط

اليوم ما قام به ترامب بحق فنزويلا الا يجعل المسلح يحتفظ بسلاحه ؟

اذن المسالة حصر السلاح بيد الدولة امر صحيح ولكن بظروف سليمة تضمن حقوق العراق ، فهل يستطيع نزار حيدر ان يضمن وعود امريكا؟

في يوم ما استقبلت المرجعية مبعوث الامم المتحدة العماني الدكتور حسان استقبالا رائعا ، وفي المرة الثانية رفضت لقائه رفضا قاطعا ، لماذا ؟

عندما سقط نظام الطاغية سال الامريكان السيد محمد باقر الحكيم رحمه الله ان الطاغية سقط فهل هنالك ضرورة لفيلق بدر ؟ فاصدر قرار بتجميد السلاح وتحويل الفيلق الى منظمة مدنية ، لاحظ تجميد السلاح وبفضل تجميد السلاح تمكنت بدر من تسخين السلاح عندما سقطت ثلاث محافظات عراقية بيد داعش ، لو سالتك بالله نزار حيدر ومن يؤيدك من كان يؤيد داعش ويمولها ؟ شهود عيان راوا الطائرات الامريكية ترمي المساعدات للدواعش .

قبل اكثر من عشر سنوات استفسرت من الناطق الامريكي عن سبب وجود اسلحة امريكية بيد طالبان ، فكان جوابهم ان هنالك شاحنتين محملة بالاسلحة تمكنت منها طالبان ، هل هذا جواب مقنع ؟ ـ مقالان لي وردان للخارجية الامريكية عليهما في موقع براثا ـ اخيرا تبين ان امريكا علنا تساند الدواعش وباعتراف هيلاري كلنتون .

هل تريد امريكا ان تلبسنا جلبابها ؟ ولو فرضت امريكا علينا شرب الماء لاهميته صدقوني الامتناع عن شرب الماء يكون الاسلم والافضل .

اصل المطلب سليم لكن الاملاء الامريكي سقيم ، الفساد موجود ضمن بعض الفصائل المسلحة لكن لماذا لا نشخص ونحاسب ؟ هل تلتزم امريكا لو طلب منها العراق بتسليم اشخاص معينين ومصادرة اموالهم في البنوك الامريكية لانها مسروقة من العراق بسبب الفساد ؟

هل تستطيع الحكومة العراقية ان ترفض شركة سومو او التعامل مع البنك الفيدرالي الامريكي ؟ نامل ان نرى ونسمع من يتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة ان يحرر العراق مما ذكرت وسيكون السلاح تحت اقدام الدولة.

لو سالنا أي شخص عاقل خبل غبي توحد اخرس ما هو سبب خلاف امريكا مع ايران ؟ ما هو سبب خلاف الكيان الصهيوني مع حزب الله ؟ جواب واحد لا غير ايران يجب ان تكوني بلا سلاح وامريكا تبقى بكامل سلاحها ، حزب الله بلا سلاح والكيان بسلاحه يسرح ويمرح في لبنان ، من لم تكن اجابته واعترافه بالاستهتار الامريكي صدقوني ان له صلة مع ابستين والله العالم بنوع الصلة فاعل او مفعول به ....