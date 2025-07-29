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كثرة المساس يؤدي الى عدم الاحساس .. ماساة غزة


 

هل هنالك من يقرا كلماتي التي اخصها عن ماساة غزة ؟ هل الكلام مجرد لتثبيت موقف ؟ هل ساكتب عن ماساة غزة ما لم يطلع عليه العالم ؟ بل الكتابة اصبحت هلوسة وكما يقال كثرة المساس يؤدي الى عدم الاحساس ، كيف اذا كان اصلا المعني بالامر بلا احساس .

هل سيكتب موقع الارقام القياسية موقع غينيس عن الارقام القياسية في غزة ؟ هل سيكتب عن احقر منظمة ارهابية باسم الكيان الصهيوني اقدمت على جرائم لم يقدم عليها حتى وحوش الغابة ؟ هل سيكتب عن حجم ماساة شعب غزة ؟ سوف لا يكتب لانه بحاجة الى طن كيكا بايب اووحدة قياس اعلى لا اعرفها وهذه لا تستحمل ان تتحمل حجم ماساة غزة .

هل سيكتب غينيس عن اعلى مستوى للحقارة والخيانة للحكام الذين يساندون الصهاينة على تجويع غزة ؟ هل سيكتب غينيس عن اقذر اسلوب استخدمه الكيان الصهيوني ضد براءة الاطفال ؟ هل سيكتب عن رقم قياسي بعدد التنديدات والاستنكارات ؟

كم انتم اراذل وانذال عندما تتحدثون عن الماساة وتصدرون بيانات (على الكيان وقف الحرب الان ) بينما هو يقوم بقصف مستشفى وجياع حالما ينتهي اصدار بياناتكم ؟

انا بكل مشاعري اعيش ماساتهم ولكنني خجل والله من الكتابة فقط عن الماساة لانه لا توجد ضمائر تتحرك من اجلهم ، هل اكتب لكي اثبت موقف ؟ طز والف طز بمن يثبت موقف ولا يعمل ، فالموقف سفاسف علمانية سخيفة .

فرنسا ومن معها قرروا نهاية الشهر عقد اجتماع في الامم المتحدة لمناقشة وضع غزة يعني ياعديمي الانسانية سيبقى القتل على الطعام الى نهاية الشهر موعد عقد جلستكم ؟ كم انتم وسخون .

والله عيب ثم عيب عليكم ... اعتذر هل يعرفون العيب اذا كانوا ملتحفين بالعار اسحب كلامي .

ان كانت الصهيونية لا تعترف بالتاريخ الخاص بالعرب لانها هي من تعمل على اذلال العرب ، واما حديث الصهاينة عن ارض الميعاد وشعب الله المختار وهيكل سليمان هذه مسميات من اجل الجريمة كما فعل داعش عندما يُكبرْ باسم الله اكبر ويقتل الانسان هكذا هم الصهاينة جاءوا من اجل العبث باطهر ارض وهي ارض الانبياء بكل قومياتهم .

الصهيونية الم تقتل اليهود ؟ الم تقتل المسيحيين ؟ الم تقتل المسلمين ؟ فهل هذه تنادي بدين من ديانات الله ؟ فالله عز وجل لم يبعث نبي لكي يقتل الانسان .

الفضائيات تعرض افلاما وصورا عن جرائم الكيان فهي توثق لكنها في الوقت نفسه تقتل الاحساس لكثرة المساس .

احقر مخلوق من يظهر على وسائل الاعلام لكي يكذب وينافق علنا والاقذر منهم من يستمع اليهم والاقذر اقذر من يعلم بنفاقهم ولديه وسائل يرد ولا يرد .

افواه اطفال غزة مفتوحة لكي تاكل، والله عز وجل عالم بكل ما تحمل النفوس من خفايا فان هذه الافواه كأنها تقول لله عز وجل الهي هل يرضيك ما فعلوا بنا من يقال عنهم عبادك المسلمين حكام ورجال دين ورؤساء منظمات ؟

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