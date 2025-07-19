استيراد رجولة

لو حصل اعتداء على بيت عائلة معينة فخرج رب البيت دون ان يقاوم وهو قادر على ذلك ولديه سلاح لكي يستجدي ويستعطي من في الشارع ليدخل بيته ويدافع عن عرضه بدلا منه ، وجه رسالة لهكذا رجل ؟!!

كل من يعتمد بقاؤه على غيره فاعلم انه في المكان الغلط ، والحديث موجه بالنسبة للعرب عن حكومات وبالنسبة للكيان عن مستوطنين وقادة ارهابيين .

لم اكن انا اول شخص تحدث عن موضوع شراء الاسلحة وبمختلف انواعها من قبل حكام العرب وبمليارات الدولارات ومن ثم يعقدون الاتفاقات مع اشر خلق الله لكي يقيموا قواعد عسكرية على اراضيهم لحمايتهم ، فهكذا ظاهرة وجه له رسالة ؟

العار كل العار عندما يستورد من يقال عنه رجل الرجولة ، هنالك غرائز بالفطرة السليمة تاخذ تاثيرها لكل ما لا يتفق والكرامة فتنتفض للثأر، واذا حدث بخلاف ذلك فاعلم ان هنالك خللا باصل نطفته وبنوع ماكله ومشربه وبطريقة مكسبه للمال .

العار كل العار عندما يتناقل ويتناقش المعنيون بما يجري في المنطقة مع ما يصدر عن البيت الابيض تحت مسمى الوساطة ، ولاننا نعيش المعايير الشاذة والمضطربة والحقيرة فلا نستطيع ان نقول لامريكا بمجرد انسحابك وتوقف دعمك فلسنا بحاجة لوساطتك وسيعم السلام في المنطقة ، لكن الى من اقول هذا اقوله لطرامب ، الذي ينظر الى ابنته ويقول لو لم تكن ابنتي لاقمت معها علاقات حميمة . واما وقاحة من يرتبط بالصهاينة فانه وبكل قباحة يجيب على سؤال السائل لماذا تقصفون الاطفال يقول ان حماس هي من تقصف الاطفال ، يقول لماذا تجوعون الاطفال ؟ يقول ان حماس هي من تمنع دخول المساعدات ، يقول له لماذا تقصفون المستشفيات يقول ان المقاومة هي من تقصف المستشفيات ، واخيرا تتناقل المواقع الخبرية اقتراحات امريكية صهيونية لوقف اطلاق النار لمدة محدودة مع المقاومة ومن ثم تعود الابادة ، لا تعليق .

وقفت الحرب مع ايران ، لماذا وقفت ؟ وما الغاية من وقوفها ؟ وماهي شروط وقوفها ؟ ام فقط دخيل الله ودخيلكم يا فرس وقفوا الصواريخ ، وان كانت اخر رشقة ايرانية الا انها اوقفتها لتظهر للعالم قبح واجرام وارهاب ووقاحة وخباثة وخيانة وسفالة البيت الابيض والكنيست .

لبنان تدرس ورقة الكيان الامريكي بخصوص وقف اطلاق النار مع العدو الصهيوني ومحاولة بائسة للتلويح بارهاب الجولاني في رسم الحدود ، وعار وكل العار على حكومة لبنان ان مجرد قرات الورقة الامريكية وليس مناقشتها ، يا جناب رئيس الجمهورية اليست لبنان بلد ذات سيادة ؟

عار وكل العار وانا استمع الى ما تحدث به حسين مرتضى عن املاءات السفارة الامريكية على محافظ البنك المركزي السابق لا اعرف اسمه يمكن سلامة ، في كيفية التعامل المالي مع حزب الله حصرا .

في العراق ايام تنصيب السفيرة الامريكية آلينا رومانوسكي التقت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، لبحث الجهود الحكومية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية ومراقبة التوزيعات المالية يعني حصة الحشد وديون الجيران ، وتلتقي من بعدها برئيس المحكمة الاتحادية ومن غير ان يقول لها مسؤول عراقي واحد ما دخلك في هذا ، عار ثم كل العار عدم طردها .

ايام تنصيب ملك طلال على الاردن اتصل به السفير البريطاني تلفونيا مباشرة وعندما ساله الملك من المتحدث قال السفير البريطاني فاجابه الملك وباي صفة تطلبني مباشرة ومن سمح لك بذلك ولا اسمح لك ان تتصل بي بل عليك مراجعة رئيس الديوان الملكي لتحديد موعد لقاء لك بعد موافقتي على اللقاء بك واغلق الهاتف بوجهه ، هذا الموقف الرائع لم تتقبله زوجته زين الشرف ـ جدا زين الشرف ـ واتفقت مع ابنها العاق حسين وبترتيب التاج البريطاني ، ليتهموا الملك بالجنون والمرض النفسي فيتم عزله .

لو قلت لشخص صف لي كيف يكون العار ؟ سيقول لي تابع ما للحكام العرب من اخبار .