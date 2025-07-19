سوريا الذبيحة

الوحشية تتمثل في الكيان الصهيوني بلا منازع واذنابهم الجولاني ومن معه وكل انسان يسقط في سوريا مهما كانت ديانته فهو انتهاك للانسانية ، وكأن سوريا تريد ان تواسي جراح غزة والفاعل واحد ، وما يحدث في سوريا اليوم كان مخططا له ان يحدث سنة 2011 ايام دعم دول الخليج للارهاب في سوريا تحت مسمى ( ثورة ) واعترف بذلك رئيس وزراء قطر السابق في لقاء له من على قناة القبس قال ( تهاوشنا على سوريا ) والنتيجة تمكنت ايران وروسيا وحزب الله والحشد الشعبي من دحر الارهاب وتثبيت بشار الاسد ، وتاجيل مخططهم الدموي الى اشعار اخر ، بشار الاسد رئيس فاشل بكل ما تحمل الكلمة من معنى ويكفيه ان عناصره من حزب البعث الفاشي الفاشل بسهولة يتم رشوتهم. نعم سيقولون في سوريا لو كان الاسد موجود كان افضل لانهم يفكرون بالامن فقط .

تمزيق سوريا اليس مصداق لتمزيق الشرق الاوسط وتغيير خارطته ؟ من هو المنقذ لسوريا ؟ انا اتوقع لكنني وتوقعي بحكم ما جرى في العراق بداية السقوط فان اتباع بشار سيكون لهم حضور ، العلويون سيكون لهم حضور معهم ، وقد يكون هنالك مقاومة وطنية قد تحصل على دعم من محور المقاومة ، اما مسالة بقاء الجولاني في الحكم فهذا امر منوط بمدة تحقيق الكيان الصهيوني لاهدافه .

ما يجري في سوريا هنالك امر سيجري في غزة ، وما يجري في سوريا لقناعة الكيان الصهيوني بقوة حزب الله لذا يخدمها التفسخ السوري لتاخذ من اراضيها مواقع تطل على الجنوب اللبناني .

هنالك من يتعاطف مع الاخوان المسلمين ، وهناك من يتعاطف مع العلويين ، وهناك من يامل ان يكون لايران دور في الاحداث ، وكل هذه الاتجاهات ترى الاخبار متضاربة ، نعم فلا تستبعد ان تتهم ايران بانها السبب ما يحصل في السويداء ، واما العرب فان هنالك من لا يعترف بالجولاني مثلا مصر ، فما العمل والكيان يقصف العاصمة والدفاع وهيئة الاركان السورية ، فهل ينددون بالقصف دعما للجولاني فهذا غير ممكن السكوت على هذا الانتهاك الصارخ فانه تقليديا غير صحيح ، النتيجة تظهر تصريحات تنديد هنا وهناك ، واسوءها عندما يقول هذا الحاكم او ذاك المسؤول " يجب ان يتوقف القتال في السويداء " ومن انت حتى تقول يجب ومن يستمع لك ، اذا كان قبلك ترامب هدد وعربد لغزة وايران والنتيجة كل ما هدد به لم تخشى منه العنزة ، فالكلام رخيص والارخص منه قائله .

طبعا هنالك تصريحات تتناولها وسائل الاعلام بعضها بغباء وبعضها بدهاء لقراءة ردود الافعال مثلا ضم لبنان الى سوريا بلاد الشام فياتي الرد والاستنكار من لبنان ، وياتي التنبوء من الجبناء ليقولوا ان الدور سيكون على مصر او الاردن او العراق وكانهم نعاج .

ما يجري في السويداء وما يجرم الكيان الصهيوني يظهر للملا الى أي مدى تحاول امريكا تجريد المقاومة من سلاحهم حتى تترك الكيان يمارس اعماله الوحشية ، ولو لم يكن عند الدروز سلاح لما تمكنوا من المقاومة ، واما ان الكيان يدعمهم فلا احد يجهل انه الخبث الصهيوني وعشقه للدماء ومن يقتل من أي طرف هو خدمة للكيان الصهيوني .

لاحظتم لم نسمع للجامعة العربية صوت ولا لامين عام الامم المتحدة ، ولا لدول التعاون الخليجي حتى التنديدات الهزلية لم تصدر عنهم .

كل قطرة دم تسقط في سوريا يتحمل وزرها قطر وتركيا وبشار الاسد اما امريكا فلا علاقة لنا بها لان صفتها العامة هي الاجرام والارهاب .