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ميليشيا الناتو


 

عجبا على المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي وهو يرى ان تهنئة الامين العام للناتو لترامب على عدوانه على دولة مستقلة امر مخز ومثير للاشمئزاز، ومن يدعم الظلم واللاعدالة هو عديم شرف ومن يدعم الجريمة يعتبر شريكا لمرتكبيها .

مولانا انت تقول من يدعم الظلم واللاعدالة هو عديم الشرف فلماذا تعتبر تهنئة طرامب بانه امر مخز فهل تامل الادب من عديم الشرف ؟

بالعقل تم تاسيس منظمة الامم المتحدة لحفظ سيادة الدول المنضوية تحت خيمتها ، ومجلس الامن بالرغم من سخافة النظام الداخلي له فان تشكيله جاء من اجل تحقيق الامن لدول العالم ، وعليه فما الداعي لتشكيل مليشيا الناتو ؟

من تاريخ الناتو الارهابي وقبل الحديث عن ذلك فمتى تاسس ولماذا ؟

تأسست مليشيا (منظمة ) حلف شمال الأطلسي في عام 1949 من قبل الولايات المتحدة وكندا والعديد من دول أوروبا الغربية لتوفير الأمن الجماعي ضد الاتحاد السوفييتي.

امريكا والسوفيت كلاكما ضمن مجلس الامن ودائمي العضوية وتتمتعون بحق نقض أي قرار اتفق العالم عليه لا يتفق ومزاجكما . طيب الان الاتحاد السوفيتي تشتت ، فما الداعي للناتو ؟ ان تشتت السوفيت هنالك بدائل للسوفيت

من تاريخها كما جاء على لسان عصام القورغلي ، ماتيو كاباسو في مقالهما ( هندسة الجرائم ) " يمكن اعتبار كل الدول المشاركة في الناتو على أنها متواطئة بشكل مباشر في إبادة الفلسطينيين، إمّا عبر تصدير الأسلحة إلى الدولة الصهيونية أو عبر قصف البلاد التي تساند النضال الفلسطيني. مثال على ذلك، عملية «حارس الازدهار» التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية ضد اليمن" .

ما سبب الحرب الروسية الاوكرانية ؟ سببها مليشيا الناتو وهي من خدعت اوكرانيا فالدمار الذي لحق باوكرانيا لا يعني ان الناتو هزم بل هو الهدف المطلوب لتكون اوكرانيا المعبر لعملياته الارهابية في ضرب بعض المواقع الروسية وهذا ما حدث مؤخرا بخصوص تفجير قاعدة روسية بطائراتها مهمة .

في هندسة الجرائم هذا النص من تاريخ ارهاب الناتو " فهم الطبيعة الإرهابية للناتو، لا بدّ من مراجعة تاريخ هذا الحلف العسكري والأثر الذي خلّفه على دول الجنوب وغيرها من الدول في العالم. بعد الحرب العالمية الثانية، انقسم العالم بين المعسكر السوفياتي الشرقي والمعسكر الرأسمالي الغربي. وبالنسبة إلى حركات التحرّر الوطني في دول الجنوب، تمثّل التناقض الرئيسي في عصرها في النضال ضدّ الاستعمار، متبنّية النهج الماركسي اللينيني. ومن خلال طرح مسألة التحرّر الوطني ربطاً بتفكيك هرمية الاقتصاد السياسي الذي يدير النظام العالمي، أصبح التضامن الإقليمي أكثر مركزية. وهذا ما وجده الناتو تهديداً لنشاطات الرأسمالية الغربية الاستغلالية، فاتّخذ إجراءات لخنق هذه الحركات، وقام بعسكرة القارة الأفريقية عبر مساعدة البرتغال في قمع نضالات الشعوب ضدّ الاستعمار في غينيا بيساو وأنغولا وموزمبيق، كما دعم نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وسلّحه لقمع السكان الأصليين، وشنّ اعتداءات على الدول المجاورة الداعمة لحركات التحرّر، وتعاون مع المخابرات الأميركية لاغتيال رئيس وزراء الكونغو باتريس لومومبا. هذه بعض من الإجراءات الفاشية التي ارتكبها الحلف في دول العالم " .

من قصف ليبيا ؟ من شارك بالحرب على العراق 1991 و2003 ؟

عندما قام عبد الناصر مع جواهر نهرو وتيتو ونكروما بخلق تحالف سياسي بين حركات التحرّر في كل من آسيا وأفريقيا في العام 1950، اعتبر حلف الناتو أنّ هذه الخطوة هي "تهديد من تحالف شيوعي قومي ضدّ الغرب " ، وعليه فاعلموا ليس الناتو فقط شن حروب ارهابية دموية بل ايضا ارهاب اعلامي بتاجيج الانتماء العرقي او المذهبي من اجل منع التلاحم بين دول افريقيا واسيا التحررية .

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ظهرت يوغسلافيا كقوة ناهضة تحررية مع اعتمادها مبدا الشيوعية فكانت هدف الناتو وبالفعل تزامن انهيار يوغسلافيا مع السوفيت على يد الناتو الى ست دول ، وهي من شاركت بالابادة الارهابية للمسلمين في البوسنة ، لكن من يحاسبهم ؟ اذا من كان عضو فيها له حق النقض في قن الدجاج اعتذر اقصد مجلس الامن ؟

اليوم اجتماع الناتو هو بعد الانتصار الساحق لايران وعليه فان ايران هي الهدف ولان في ايران عرقيات ومذاهب فاعلموا فانها ستكون احدى الاوراق التي تلعب عليها وان كانت اللغة الفارسية هي من حسنات هذا المجتمع حيث لا يتحدث احد غيرهم بهذه اللغة ، ولكن سيكون هنالك قنوات على غرار ( ام بي سي بالفارسي)

اجتمع الناتو ليستمع عن حقيقة قوة ايران على لسان طرامب الذي تجرع الضربة الايرانية وبمرارة .

اذن ايران قوة جديدة على غرار الاتحاد السوفيتي وتحالف ناصر ونهرو ودولة يوغسلافيا فيجب ان يضع الناتو حلولا لهذه الدولة النووية الصاروخية التي اذلت لقيطتهم الصهيونية .

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