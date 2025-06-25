نسال ولا نحلل يا قطر

قد تكون سياسة قطر وعُمان افضل سياسة معتدلة في المنطقة وان كان سلطنة عمان على حين غفلة ايام سلطان قابوس استقبل النتن بطلب منه على حين غفلة وضمه في الاعناق وهو في ايامه الاخيرة بسبب مرضه وهذا اللقاء له اثار سلبية في سلبية في سلبية على الصورة العمانية .

اعود لقطر التي فيها اكبر قاعدة امريكية مع قاعدة انجرليك في تركيا وكلاكما ـ قطر وتركيا ـ جماعة الاخوان ، هذه القاعدة ما سبب وجودها عندكم يا قطر ؟ وامريكا كما تدعي انها ترى الاخوان جماعة ارهابية فلماذا قواعدكم في بلدان تتبنى الاخوان؟

في يوم ما كانت السعودية ومعها الامارات على وشك ابتلاع قطر فاكتشفت ذلك وسارعت للانسحاب من معاهدات السعودية وكان رد السعودية حصار على قطر وكانت ايران الدولة الوحيدة التي وقفت معكم في كل المجالات وانتم تستحقون ذلك ، ولكن اسالكم هل قبولكم او لجؤكم لايران مجرد تحصيل حاصل أي نفاق ام ايمان واعتقاد بسلامة نوايا ايران ؟ ان كان الاختيار الاول وهذا حسب ما يشاع من اخبار ان وجود القاعدة الامريكية في الدوحة هي لحماية قطر ، اقول لقطر تحميكم من من ؟ الكيان الصهيوني ام ايران ؟ مؤكدا من ايران ، وان كان كذلك فان كانت تحميكم من ايران فالقاعدة هي من تعرضت لضربة من ايران ، وان قلتم ان امريكا اخلت القاعدة ، اسال قطر لماذا اخلت القاعدة وهي التي جاءت لحمايتكم من ايران ؟ وان صح ما قلتم كيف اخلت عدتها ومعداتها وجنودها أي اين اخفت وليس اخلت ؟ واذا كانت لا تحميكم من ايران ولا من الكيان فما سبب وجودها على ارضكم؟

اما اذا كان لجؤكم لايران للثقة بنوايا ايران فما السبب لوجود القاعدة الامريكية في الدوحة ؟ ان كانت رغما عنكم وليس بطلبكم ، فانتم دولة ليست ذات سيادة ولا يحق لكم الاستنكار على ايران بانتهاكها الاجواء القطرية فاعتبروا هذا من ذاك ، كما هو حال العراق اليوم الذي لا حول ولا قوة له وهو يرى العبث الامريكي بالسيادة العراقية ،فاضعف الايمان يستنكر وان شاء الله سيكون للحشد يوم لصون السيادة ، واسال قطر اليست هذه القاعدة التي في بلدكم من المؤكد هي السبب في اذية جاركم واذية الجار حرام او هو جزاء الجار ايران الذي لا يؤذيكم؟

امريكا طرامب تتابع الاوضاع وان كان الحديث عن اصابة جنود فهي بالنتيجة تكذب ولا تقول الحقيقة ، وفي نفس الوقت عليكم التفكير هل اكتفت ايران بهذه الضربة ام لازالت لم تكتف ؟ وان لم تكتف فهذا يعني هنالك ضربات اخرى ، وان كان كذلك فهل سترد امريكا ام تكتفي بالتهريج مع اتفاقات سرية خلف الكواليس مع كل الاطراف حتى ايران لحفظ ماء وجهها وان كان وجهها يعاني من الجفاف لكن بالروتين المتعارف عليه لدى سياسة العلمانية النفاقية .

انا كعراقي وارى الكثيرين مثلي ارحب بالصواريخ الايرانية لضرب القواعد الامريكية ودائما نحن نطمح لهكذا ضربات بغية تطهير ارض العراق من هذه المنتهكات لسيادتنا .