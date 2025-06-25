من انتصر ؟ هذا السؤال ترك

عجبني متحدث في الريلز عندما قال عندما تسمع امريكا تتحدث عن السلام والهدنة والاستقرار وتتجنب الحديث عن الهزيمة والنصر فاعلم انها في ورطة .

كلمة في صميم الحقيقة وكيف عندما يكون رئيس البيت الابيض رجل تاجر مقامر ، فانه مستعد ان يقول ما يشاءون ليتجنب خسارة اموال .

سالت احدى المذيعات محلل ايراني : هل حققت ايران اهدافها من الحرب ؟ وراح الضيف يحلل وينقل تصريحات ، وهذا جواب غير صحيح ، كان الاجدر به ان يقول للمذيعة اسالي الكيان الصهيوني هذا السؤال ، واما ايران فالسؤال الصحيح هل كان دفاعك بالمستوى المطلوب ؟ عندها يكون الجواب تابعوا وسائل الاعلام الامريكية والعبرية دون الايرانية ومن يتعاطف معها.

صدقوني ستتنازل امريكا كثيرا امام ايران الا شرط واحد لم ولن تتنازل عنه وهو ان لا يعلن للراي العالم بنود وقف اطلاق النار ، وكل من يتحدث عن الـ ( 12) يوما من المناوشات بالصواريخ والمسيرات ، فالافضل له ان يسال نفسه لماذا الكيان الصهيوني يحذر ويكرر ويمنع التصوير لمناطق القصف الايراني ، نقطة راس سطر .

اقول لوسائل الاعلام المحترمة لا تهبطوا بمستواكم الى مستوى ترامب وتتناقلوا تصريحاته وصورته ترفعوا عن ذلك لتبقى مكانتكم الاعلامية نقية.

هل تعلمون لماذا اكثر العرب والشرفاء في العالم يؤيدون روسيا في حربها مع اوكرانيا ؟ ليس حبا في روسيا بل بغضا باوكرانيا لان امريكا تدعمها ، والى اليوم العرب والمسلمون يتغنون بهزيمة امريكا امام فيتنام ؟ ويشمتون نعم يشمتون اذا ما شبت الحرائق في امريكا او ضربتها عاصفة ، لماذا ؟ هل سالت نفسها امريكا ؟

ما يجري في الكونغرس من مشادات او مؤامرات خلف الكواليس انا شخصيا حتى لو نقلوا مؤامراتهم السرية عبر الفضائيات يشهد الله لا اتابعها لانها باختصار خسة ضد الشرفاء فكثير ممن ليسوا بمسلمين تعاطفوا مع ايران ، واقول ان اقوى سبب جعل ترامب يضغط لوقف الحرب ان زيارة وزير خارجية ايران لجنيف وتواصله مع بعض الحكام والوزراء الاوربيين وغيرهم جعل الكفة الدبلوماسية تميل وبقوة لايران ، فيكفي وزير خارجية ايران ان يسالهم هل نحن بدانا الحرب هل نحن اعتدينا على الكيان ؟

اما قطر حالما مرت على سمائهم ست صواريخ لدقائق، ساعات واعلن وقف اطلاق، النار فلماذا اكثر من عشرين شهرا لم تتمكن قطر من وقف نزيف الدم في غزة ؟.

الخطا الشائع الحديث عن الكيان الصهيوني بجيشه وبموساده وبديمونته وغير ذلك بينما واقعا ان قوة اسرائيل بمن يمتلك عصب الاقتصاد العالمي والصناعات الحساسة ، فهل العرب او المسلمين ليست لديهم امكانية مادية لتتحكم بالاقتصاد العالمي؟ قبل واقعة السادات المشؤومة في كامب ديفيد كانت هنالك لجنة تابعة لجامعة الدول العربية تقاطع كل من يتعامل مع الكيان الصهيوني وتضع اسمه على اللائحة السوداء سواء كان حاكم او شركة او منظمة وكان الكيان يأن من هذه اللجنة التي اصبحت بكل بنودها في البيت الابيض ويحاصر كل من لا يطبع او يعترف بالكيان وخير مثال ايران

الفضيلة والشرف ليست حصرا بالمسلمين، كان أبو اسحق الصابي أديبا بارعا وكاتبا معروفا، كان أبو اسحق الصابي يصوم رمضان احتراما للمسلمين، ويحفظ القرآن ويقتبس آياته في كتاباته. كان الصابي رفيقا مخلصا وصديقا وفيا للشريف الرضي ولما توفي سنة 384 هجرية رثاه الشريف الرضي بقصيدة مشهورة لامه الناس وعاتبوه على ذلك وحجتهم أن الصابي وكما هو معروف من اسمه لم يكن مسلما، فرد عليهم الشريف الرضي بقوله: إنما رأيت فضله!