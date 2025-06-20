الايراني عنيد فكيف اذا كان صاحب حق؟!!

على ارض الوقائع اختراق الاجواء الايرانية عبر الاجواء العراقية والاردنية والسورية ، سوريا ليست دولة والاردن عملية صهيونية والعراق خليط بين الضعف وخلل السيادة وعدم توحد الشعب العراقي بين من لا يريد حربا ومن يريد المشاركة مع ايران .

ايران ردت بصواريخ مختلفة الانواع وفي كل انحاء فلسطين المحتلة ، وبين هذا وذاك ما هي حقيقة الانتصارات والهزائم بين الطرفين فانها غير دقيقة ، وطالما ان ايران تعترف بخسائرها فنعتبر هذا حقيقة أي اكثر مصداقية، لكن الكيان الصهيوني يتكتم على ما جرى من دمار في تل ابيب وبعض منشاته الحيوية .

من الطبيعي يكون الرد الايراني بالمثل على ما تعرض له من قبل الكيان الصهيوني ، وهناك من يقول ان امريكا والكيان استغفلا ايران على اعتبار ان ايران كانت على موعد للمحادثات النووية مع امريكا يوم الاحد فجاء الاعتداء الصهيوني يوم الجمعة .

خسائر ايران في جهة ، وخيانة الداخل في جهة اخرى ، وان تحدثت الاخبار عن القاء القبض على بعض هذه العناصر لكن الحرب لا زالت ، وفي الوقت ذاته الحديث عن اسقاط طائرات صهيونية (اف 35) وهذا يشكل كسر هيبة امريكا والكيان لما في هذه الطائرة من تقنيات عالية جدا .

كم هائل من التصريحات والتنديدات وكله لا يشفي الغليل بل لا يساوي عفطة عنز ان لم يكن له اثر على مجريات الحرب .مثلا الحكومة العراقية تندد بانتهاك اجواء العراق ، المظاهرات تحصيل حاصل ، المحادثات السرية ، نعم موجودة وكل طرف يحاول ان يحافظ على هيبته لكن المصداق الصادق كما هي عملية الوعد الصادق ليس لدى ايران ما تخفيه من اسرار محادثاتية .

الموقف العربي والاسلامي سبق وان خذل غزة السنية فهل سيقف مع ايران الشيعية ؟ لكن لا سمح الله ان خسرت ايران فلتقرا المنطقة العربية على كيانها السلام اما الكرامة فهي رحلت منذ ان تعرضت غزة للمجازر وهم خانعون خاضعون اذلة .

كيف نعلم ان الكيان يكذب ؟ اولا لدينا تجربة من خلال ابادته لغزة وعدم اعترافه بخسائره وشاءت الحقيقة التي ظهرت من كاميرات المستوطنين ومراسم دفن فطائسهم ، ثانيا وعلنا حذرت العصابات الصهيونية المتمسكة بالسلطة الاعلام والمستوطنين من تصوير الدمار الذي احدثته ايران ، ثالثا وهذا هو المهم، ان ايران استهدفت مواقع حساسة وشخصيات حشاشة ، ولان الكيان ينكر فكيف نعرف انه ينكر ويكذب ؟ لانه ان اراد تكذيب الاخبار التي تتحدث عن خسائره بنقاط حساسة فعليه ان يظهر افلاما مباشرة لتلك النقاط او الشخصيات التي استهدفت بانها غير متاثرة بالضربات.

لا يريدون لايران ان تمتلك السلاح النووي لتبقى الحركة الصهيونية هي البعبع والمسيطرة على المنطقة ، فالسؤال هنا ان كان كما يقولون ويعتقده البعض فان حماس لا تملك نووي واذلت الكيان الصهيوني وبحثت عن كرامته لكي تلوثها في الوحل فلم تجد لكن تبرع بعض خونة العرب لتلويث كرامتهم بمواقفهم المتخاذلة اتجاه هذه المعركة .

انفاق غزة واسلحة حماس كانت اغلبها بفضل ايران وهذه غزة الصغيرة لم تتمكن استخبارات الكيان من الوصول الى اسراهم او قيادات حماس ، فمثلا استشهاد يحيى السنوار كان ضربة حظ وليست معلومات استخباراتية . فان كان كذلك فكيف بايران هذا البلد الواسع ومختلف التضاريس ومتعدد المنافذ وكثرة الخيرات ، ولكن كان على ايران ان تتعلم من يحيى السنوار في التعامل مع الخونة ، فالافراط بالثقة امر غير ممدوح وانتم سيد العارفين كما ذكر ائمتنا عليهم السلام في الزمن الذي يكثر فيه الحرام والباطل يكون سوء الظن من حسن الفطن .

كيف ستنتهي هذه الحرب ؟ كل من يقول لكم توقعاته فانها رجما في الغيب ونسبة عدم الصحة اكثر بكثير من نسبة حدوثها .

لكن انا كعراقي وعشت تفاصيل الحرب العراقية الايرانية اقول ان الايراني عنيد جدا في المعارك ، ولا يتنازل بسهولة ومسالة وقف القتال مع العراق الذي قال عنه السيد الخميني بانه تجرع السم هو بسبب خلل في الداخل وليس قوة العراق ونخشى من هذا ان يحصل في ايران ، فكلا الطرفين لديهم اسلحة ايران والكيان لكن لدى ايران هو الايمان وهذا مفقود عند الكيان ولدى ايران قضية حق بينما لدى الكيان بروتوكول هرتزل ونسال الله ان يدحر الصهاينة ومعهم كل من ساندهم .