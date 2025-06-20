الرد الإيراني لم يتاخر طويلا ...... والحسم ان شاء الله قريب ؟

لم يتاخر طويلا الرد الإيراني على الهجمات الصهيونية على الجمهورية الإسلامية فلم تمضي ساعات طويلة حتى جاء الرد وبثلاثة دفعات متتالية حيث اطلق على العملية الوعد الصادق 3 وأن وحدات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوات الإيرانية وباستخدام مزيج من الأنظمة الدقيقة والذكية استهدفت المراكز العسكرية والقواعد الجوية التي كانت مصدر الهجوم وقد اصابت أهدافها في العمق الإسرائيلي وخلفت مايقارب 1000 قتيل وجريح من قوات الاحتلال .

واستطاعت المضادات الجوية والارضية من اعتراض الصواريخ واسقاط البعض منها قبل الوصول الى أهدافها واسر بعض الطياريين الذين سقطت طائراتهم داخل الأراضي الإيرانية ان هذا الهجوم وهذا الاعتداء الإسرائيلي هو بداية شرارة الفتنة والحرب في منطقة الشرق الأوسط والتي ستاكل الأخضر واليابس ونهاية الوجود الإسرائيلي في المنطقة وانكسار وضياع هيبة أمريكا .

لقد لقن الإيرانيون من خلال الوعد الصادق/ 3 الدرس الذي سوف لاينسوه ابدا فقد أستهدفت صواريخهم العمق الإسرائيلي ومراكز البحوث الاستراتيجية وصناعة الصواريخ والقواعد الجوية والمطارات والرادارات والابراج والمنشأت العسكرية الحساسة و البنى التحتية والمستعمرات والمستوطنات والتجمعات العسكرية والثكنات واصابت أهدافها بشكل مباشر وهي الان تعد العدة لاطلاق 1800 صاروخ وطيارة مسيرة من البر والبحر والجو وستغرق العمق إلاسرائيلي وهي بداية النهاية لهذا الكيان الغاصب .

بيش ابلشت يابو بشت ..... هذا ما تداوله بعض المتصفحين خلال منصاتهم ومواقع الاتصال الاجتماعي فان إسرائيل قد تورطت بضرب ايران وهي الان تتوسل وتوسط الدول ومنها الرئيس الروسي للتدخل وانها الحرب وايقافها وتحركت دول الخليج بمبادرة تحمل نفقات وخسائر الحرب وتعمير مادمر ولازالت ايران ترفض هذه المبادرات وحذرت أمريكا وفرنسا وبريطانيا ان تدخلت لصالح إسرائيل وضرب كل المصالح الامريكية في المنطقة ومنها حاملت الطائرات المتواجدة في عرض البحر .

اذا ..... الحسم الإيراني ات ولم يتاخر طويلا وستلاحق إسرائيل الويلات والعار فالايرانيون معروفين عبر التاريخ أصحاب النفس الطويل في المعارك والمواجهات وسيدحرون الصهاينة وان إزالة هذا الكيان أصبحت قريبة باذن الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل اليهود والصهاينة وان يوم النصر لناظرة قريب .