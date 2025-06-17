ايران الاسلام والاعلام الصهيوني

اسمعوا ماحدث معي :

شاهدت تقريراً على قناة الحدث عن مكان قريب من منزلي ، بصراحة شعرت بالقلق وخرجت فوراً بالسيارة وحملت حقيبتي معي لكن حين وصلت وجدت الناس مصطفّين أمام المحل يشترون الخبز كأن شيئاً لم يكن .

هنا أدركت حجم التضليل… فالحذر كل الحذر من القنوات المعادية التي تبث الفتنة وتروّج للخوف .

الجمهورية الاسلامية بحاجة إلى إعلام وطني صادق ، قوي ومتين ، يعكس الواقع كما هو ، لا كما يُراد له أن يُرى

فالكثير مما يُنشر ويُذاع لا يمثّل الحقيقة ، والواقع على الأرض أكبر وأقوى ، بل يثلج القلب ويدعو للفخر .

حتى بعض المحللين ، مع الأسف ، يفتقرون لوحدة الخطاب سامحوني لهذه الكلمات احبتي اخواني اصدقائي .

نحن بحاجة إلى صوت موحّد ، له بعد نفسي عقائدي جهادي وحماسي ، يُخاطب قلوب جمهور العراق خاصة ، والعالم أجمع

الإعلام مسؤولية ، والكلمة أمانة ، فلنُحسن استخدامها لخدمة الاسلام