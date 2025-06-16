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اين موقف الدول الإسلامية مما تتعرض له ايران من اعتداء صهيوني غادر ؟

117 2025-06-16

 

للأسف الشديد يتعرض الشعب الإيراني المسلم الى اعتداء سافر وابادة حقيقية من عدوان وحرب عالمية ثلاثة بكل مقايسها تشترك فيها أمريكيا وحلفاؤها برطانيا وفرنسا وألمانيا بتنفيذ وسيناريو إسرائيلي صهيوني يهودي والطائرات الامريكية فوق الأجواء العراقية والأجواء السورية التي تقدم الارضاع الجوي وتزود الطائرات الإسرائيلية بالوقود اما دول الخليج فتحت قواعدها ومطاراتها واجواؤها للصهاينة بل والأكثر من ذلك فهي تشارك اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية لاسقاطها .

اما العراق وللأسف الشديد فقد وقف متفرجا لما يحدث للدولة الإسلامية الإيرانية من اعتداء صهيوني غادر ونسى مواقفها المشرفة عندما تعرض العراق للحصار الجائر من أمريكا في عهد البعث فقد فتحت حدودها لدخول المواد والسلع الغذائية ومواقفها المشرفة عندما تعرض للهجمة الداعشية وسقوط اغلب المحافظات بيد الدواعش وتخلت عنا أمريكا ولم تزودنا بالسلاح والعتاد اما الدول العربية فكانت مواقفها مذلة ومخزية بل وقفت ضد العراق وفتحت حدودها للانتحاريين .

اهذا هو جزء الاحسان الا الاحسان ..... للأسف الشديد اين المكون الشيعي اين نواب الشيعة اين الاطار التنسيقي مما يتعرض له الشعب الإيراني المسلم من قصف صهيوني غادر وقتل الأطفال والنساء وابادة وحشية هل نسى مواقف الجارة ايران من العراق لا احد عاقل يقارن بين مواقف ايران ومواقف الدول العربية فشتان ما بين من يمد يد العوان والمساعدة وما بين من يرسل الانتحاريين والقتلة .

اما الدول الإسلامية ..... فان مواقفها للأسف الشديد بستثناء باكستان فهي الأخرى في سبات ونوم عميق ولم تنتفض لمساعدة ومعاونة ايران الإسلام ضد اليهود الصهاينة القتلة المجرمين فمتى يتحرك الضمير الإنساني فبلاد الإسلام تتعرض لهجوم بربري تشارك فيه اغلب الدول العظمى بقيادة أمريكا بسلاحها وتكنلوجيتها وترسانتها ضد الإسلام فهي حرب عالمية ثلاثة بكل مقا يسها .

الأمم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي واقع تحت التاثير الأمريكي فهي تلوح بالفيتو على أي قرار يدين الكيان الصهيوني او يجرمه وان اغلب الدول تتخوف من العقوبات الامريكية التي تطالها اذا وقفت بالضد من الامريكان ولكن ومع كل هذه المواقف فان ايران الإسلام قد كفت ووفت ولقنت اليهود درسا لم ينسوه طول الدهر والحمد لله رب العالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون .

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اين موقف الدول الإسلامية مما تتعرض له ايران من اعتداء صهيوني غادر ؟
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