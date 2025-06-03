المقالات

بورصة الوثائق العثمانية


 

حقبة زمنية عاشتها بعض الدول تحت الاحتلال العثماني ولفترة امتدت عقود وحتى قرون من السنين ، واخيرا تم دحرها وتفتيتتها بعد ان هزمت في الحرب العالمية الاولى ، ومن المؤكد هنالك وثائق مهمة تخص تلك الدول المحتلة تظهر سياسة التعامل العثماني معها سياسيا اقتصاديا عسكريا اجتماعيا وحتى دينيا ، وهذه السياسة لا يثبتها الا الوثائق وكتبة التاريخ لكن الوثائق تكون اقوى دليل .

اخذت بعض الجهات على عاتقها الاطلاع على هذه الوثائق وشراء ما تراه مهما لكي تستخدمه في ابحاثها وقراءتها لتلك الفترة الزمنية ، ومن هذه الجهات هي العتبات المقدسة منها الحسينية والعباسية والكاظمية والعسكرية ، وجهودهم مشكورة على هذه الخطوة المهمة

هنالك جهة رسمية تابعة للحكومة التركية يتم التعامل معها للحصول على الوثائق وهنالك مكاتب اهلية اصحابها عاملون في المتحف الخاص بالوثائق ، ومن هنا فان الباحث عن الوثائق لا يمكنه تمييز المهمة عن غير المهمة ، يقابلها اعتقادا من ان الجانب التركي استخدم هذه الوثائق كبورصة ولا يعطي المهمة الا بثمن او عدم الاطلاع عليها اطلاقا .

من خلال اطلاعي على هذه الوثائق وكيفية تصنفيها ومدى اهميتها اجد ان الجانب العثماني لم يكن شفافا في تعامله مع هذه الجهات ، استطيع ان اصنف هذه الوثائق في اربع اصناف ، صنف اعمار العتبات ، صنف نفقات العتبات ومن ضمنها رواتب الخدم والكليدار، صنف ايرادات العتبات ، صنف اوقاف العتبات ، وهنالك وثائق متفرقة مثلا تقل شرطي الى خانقين ، او تاكيد على اعمار ، رسوم دفن الجنائز ، وغيرها .

هنالك وثائق لا يوجد عليها ختم الارشيف العثماني ولا اعلم ماهي اهميتها بل حتى لا توجد جهة الاصدار او جهة الاستلام او تاريخ الصدور، هنالك وثائق كتب عليها تاريخ التبيض وتاريخ التسويد ولا اعلم النص الموجود هل هو مسودة او مبيضة اضف الى ذلك وجود خطوط على عبارات لغرض الحذف ، وهذا يعني قد لا تكون هي الوثيقة الرسمية .

اما طباعة كتب بهذه الوثائق فبعضها الترجمة غير سليمة وبعضها يعرضون صورة وثيقة واحدة من عدة وثائق لموضوع واحد وبشكل مصغر لا يمكن قراءتها اطلاقا فلماذا تعرض؟ .

هنالك وثائق جداول رواتب الكليدار والخدم لا اهمية لتكرارها بل فقط الاشارة الى وجود وثائق لرواتب الكليدار والخدم من الفترة كذا الى الفترة كذا .

هنالك وثائق مهمة تخص ما جرى من احداث لاسيما في المدن المقدسة وكيفية تعامل الولاة معها، مثلا مجزرة نجيب باشا في كربلاء كتبوا عنها ان هنالك لصوص قطاع طرق في كربلاء قام الجيش العثماني بمحاربتهم وهي بخلاف الحقيقة .

هنالك كتاب صدر بالفارسي ( عتبات عاليات عرش درجات/ تاليف سيد علي موجاني/ صدر عن مجمع اهل البيت عليهم السلام ) خصص للوثائق العثمانية الفارسية عبر وزارة الخارجية والسفارة لكلا البلدين فيها وثائق مهمة اكثر بكثير من الوثائق التي عرضتها العتبات المقدسة ، لانها تسلط الضوء على تعامل الجانب العثماني مع العتبات المقدسة وزائريها قد يكون فيها بعض المبالغة لكنها اوثق واصدق من الوثائق العثمانية .

اعتقد ان القائمين على اختيار الوثائق بحاجة لان تكون لديهم معرفة ومن مصادر مختلفة لتعامل الدولة العثمانية في تلك الحقبة مع المدينة التي يراد الحصول على الوثائق التي تخصها مثلا مقارنتها مع وثائق بريطانية لنفس الحقبة والحدث ، او مؤلفات صدرت لجهات مع او ضد الدولة العثمانية فانها تساعد على اختيار الوثائق المطلوبة لتاكيد او نفي المعلومات التي لديهم من مصادر اخرى

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بورصة الوثائق العثمانية
إن تخليتم عن صوتكم… عادوا لحكمكم بالنار..!
الخنجر.. الطيننة الخايسة..!
شكرا للقضاء التونسي . والحكومة العراقية نائمة
ابو ياسين ...عزالدين سليم العروج الاخير
مشروع لحوم الاضاحي اليمني … ضمان وصول لحم الاضحية لأفواه الفقراء..!
قيمة الخبر بما يترك من اثر
نحن و العرب.. و قمة بغداد
رواتب كردستان تطفح على السطح من جديد .......وعادت الجرة مثل كل مرة ؟
الشرف والخيانة.. طبع وتطبع
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك