امريكا دولة لا تشعر بالهزيمة

لا تغرنكم اخبار البيت الابيض ولا اخبار الكيان الصهيوني فيما يجري بينهم فكلها ضبابية ، وهذا الاسلوب هو ضمن خطة المراوغة الاعلامية للتناغم مع ما يجري على الارض من قصف وابادة .

ماذا يجري بين امريكا واليمن لا احد يعلم تفاصيل الحقيقة، لكن النتيجة عندما قال ترامب اوقفنا القتال مع اليمن بعد استسلام انصار الله ، هذا التصريح هو نصف الحقيقة ، فالحرب وقفت لكن ليس باستسلام اليمن .

وانا اتحفظ على ما يصدر عن الاعلام المؤيد لليمن وايران وغزة بانه انتصار يمني ارغم امريكا على الاستسلام والهزيمة ، وهناك من ذكر بان هنالك خلاف بين ترامب ونتن ياهو ، وما الى ذلك وكل هذا لا يمكن تصديقه او تكذيبه .

لكن هل هزمت امريكا امام اليمن ؟ واقع العمليات الامريكية في اليمن كانت قاسية جدا ، لكن هل حققت غاياتها وفقا لما كان يصدر عنهم بانهم سينهون انصار الله؟ ، وكل ادعاءاتهم بانهم تمكنوا من معاقل انصار الله او ان امريكا دمرت سلاح انصار الله ، وهذا الكذب واضح بدليل بعد غاراتهم مباشرة يخرج قادة انصار الله وليتوعدوا بالرد وفعلا يحصل الرد .

امريكا لا تهزم بالمعايير المعروفة ، وماذا اقصد المعروفة ؟ هي الشعور بالكرامة والمصداقية عندما تهتز هذه هي الهزيمة الحقيقية ، فكيف بامريكا وحصرا بالبيت الابيض ومن فيه من رئيس و وزراء وكونغرس ومجلس النواب اغلبهم على الاطلاق بلا كرامة وبلا مصداقية ، فمهما قال اليمن ومن يؤيد اليمن بان انصار الله انتصرت على امريكا ، فطبيعة الانتصار هو ليس هزيمة امريكا بل توقف امريكا اعمالها الارهابية ضد اليمن بعدما تاكدت انها لا تستطيع ان تحقق اهدافها ، والخسارة الامريكية الحقيقية من وجهة رجل يعمل بالنوادي الليلية والقمار ( ترامب ) انه ما حصل عليه لا يعادل او لا يستحق صرف هذه المليارات على هذه الاعمال العسكرية .

كل ما يصدر عن المحللين السياسيين والعسكريين وحتى القنوات الاعلامية الامريكية والصهيونية هو عملية رمي حجر في الظلمة والله العالم هل اصاب الهدف ام لا ، لكن الحقيقة المرة بالنسبة للكيان والامريكان هو صاروخ مطار بن غوريون ، نعم سقط في محيط المطار لكن المهم كيف اخترق كل منظومات الدفاع الصهيوني ووصل الى المطار ؟ فقط منظومة السهم (3) ترصد الصاروخ على مسافة (1000) كم وتتعامل معه كيف لم ترصد صاروخ اليمن ؟ الجواب بسهولة ان تقنية الصاروخ هزمت التقنية الامريكية الصهيونية في الدفاع الجوي . قبل عملية هذا الصارخ صرح مسؤولو اليمن بان لديهم المزيد من الاسلحة المتطورة التي لم تستخدم حتى هذه اللحظة فلتتوقع ما لم تتوقعه امريكا والكيان مستقبلا ، وبالفعل بعد الغارة الارهابية الهمجية للكيان وامريكا لا سيما على مطار صنعاء اطلق صاروخ فلسطين (2) .

من هنا جاء قرار ترامب ولا يستبعد لخفايا قد تظهر بعد زيارته لابنائه في الخليج ، بل قد سيبتزهم بانه سيستفز اليمن ويجعلها تقصف دبي والدوحة والرياض فيدفعون له ما يريد من ترليونات ، هذه هي سياسة رجل صاحب نوادي للقمار اصبح سيد البيت الابيض .

ملخص النتيجة من لا كرامة له لا يشعر بالهزيمة وهذا هو واقع البيت الابيض بمختلف روؤسائه عبر التاريخ