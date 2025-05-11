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قادة المقاومة والمجاهدين اليمنيين والحوثيين .......... في دائرة الخطر والاستهداف ؟

117 2025-05-11

 

 

الانتصارات المتتالية للمجاهدين اليمنيين والصمود المنقطع النظير والصور التي يقدمها هؤلاء الابطال في جميع سوح القتال قد اذهلت شعوب العالم وجعلت جميع الدول تقف منحنيه للبسالة والصبر لما يقدمه اليمنيين ووقوفهم ضد الطاغوت الأمريكي الصهيوني العالمي وضرباته المتتالية ضد هذا البلد الامن .

ولم تنجح السعودية من قبل في تحالفها مع عدد من الدول العربية بتوجيه وايعاز وتمويل ودعم لوجستي امريكي - إسرائيلي في تحقيق أي نصر على الأرض وخاب هذا التحالف وخسر وبقت اليمن منتصرة بهمة رجالها وصبرهم وتحملهم الحصار الجائر واستمرت نجاحاتهم المتوالية في جميع ساحات القتال .

ان صمود وبسالة هذا الشعب رغم إمكاناته المتواضعة واقتصاده البسيط الا انه أوقف عنجهية وطغيان وكبرياء أمريكا وحلفاؤها من اليهود والبريطانيين في كسر واضعاف ولوي ذراع اليمنين فصواريخهم دكت الاسرائيليين في مضاجعهم وشلت حركتهم وسيطرت على البحر ومضيق وممرات المياة الإقليمية واجبرت حاملة الطائرات الى تقهقر والانسحاب والتراجع واسقطت طائراتهم الحربية التي كانت تخيف الدول الكبرى وكشفت الضعف الإسرائيلي وضعف وهشاشة القبة الحديدية وسهولة وصول صواريخهم ومسيراتهم لكل الأهداف في عموم الأراض المحتلة وكان اخرها استهداف مطار بن غوبيون .

رغم كل ما تحقق من نصر وتفوق على الأرض الا ان العدو ماكر ومخادع ويتحين الفرص للغدر والانقضاض على الخصم واستهداف قياداته ومراكز القوه فيه كما حصل في ظروف مشابه واستهداف قادة المقاومة سليماني وأبو مهدي المهندس والشهيد حسن نصر الله وباقي الرموز والقيادات الأخرى التي اغتيلت في ظروف متشابه منها قيادات فلسطينية ولبنانية وايرانية وعراقية وباقي محور المقاومة ،،،، من هنا يأتي الخوف والقلق على القيادات اليمنية من الاغتيال والاستهداف وعلى رئاسهم عبد الملك الحوثي .

اذا لابد من المحافظة والتكتم والاحتراز على تحركات وجولات وزيارات قادة المقاومة وبالأخص القادة اليمنيين الذين اصبحوا الان تحت الأهداف الأولوية التي سيتم تصفيتها واستهدافها لاضعاف محور المقاومة وخلخلة صفوفة وهذا هو ديدن الدوائر الصهيونية والأمريكية عند عجزها من الوصول الى ابطال المقاومة واللاجوء الى تصفية خصومهم اللهم احفظ المجاهدين والمقاومين من كل سوء .

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