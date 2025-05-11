دول الخليج وموقفها المساند للكويت ....... ضد حقوق العراق البحرية والبرية ؟

مرة أخرى تغدر وتتامر دول الخليج وتقف مع السارق ومغتصب الأرض شيوخ الكويت ضد حقوق العراق في البر والبحر وقبيل اجتماع القمة العربية وهي بذلك ترسل الرسائل للعراق وتتحدى القرارات الدولية وترسيم الحدود بين دول العالم .

فقد دعت الكويت دول الخليج الى اجتماع استثنائي وطارىء لمجلس التعاون الخليجي ( الامارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين إضافة للكويت والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ) بشأن المستجدات الجديدة في ملف ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت ليصدر بعد الاجتماع بيان يتضمن 7 نقاط وقرارات كلها لصالح الكويت وتدين تصرفات العراق ووجوب احترامه لسيادة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وانه يرفض رفض قاطع أي مساس بسيادة الكويت على ارضه ومياه .

من هنا اطلق نواب وسياسيون عراقيون غيورون تصريحات تدين وتطعن بشرعية ترسيم الحدود واتفاقية عام 2012 التي تخص خور عبد الله وتتهم الكويت بدفع رشاوى واموال الى نواب ووزراء وسياسيين سابقين بتواطاهم وخيانتهم للعراق ومتهمين الكويت باغتصاب أراضي عراقية وحقول وابار نفط وحدود ودعامات مائية وهو خرقا واضحا للاتفاقات الدولية وان العراق يمتلك وثائق وخرائط عثمانية وتركية تثبت حقوقه على ارضه ومياه .

اذا ،،،،،على العراق ممثل بالمحكمة الاتحادية والقضاء العراقية تحريك دعوه قضائية في الأمم المتحدة ومجلس الامن ضد الكويت تسطحب معها الوثائق والخرائط التي يعود تاريخها الى عام 1912 وعام 1920 تثبت بان الكويت كانت قضاء تابع الى اللواء البصرة وعلى وزارة الخارجية العراقية تتحرك دبلوماسيا واستدعاء سفراء دول العالم ورفع مذكرات احتجاجية للممارسات الكويتية الاستفزازية ضد العراق .

وعلى مجلس النواب العراقي تحريك الشارع العراقي بالمظاهرات والاحتجاجات للمطالبة بحفظ حقوقه القانونية والدستورية وتوجيه الحكومة بالاعتذار عن إقامة القمة العربية في بغداد بسبب وقوف مجلس التعاون الخليجي ووقوف دول الخليج مع الكويت التي غصبت حق العراق واحتلت أراضيه فما جدوى إقامة القمة العربية ودول الخليج كلها ضد العراق وما جدوى صرف ملايين الدولارات لمؤتمر ليوم واحد او يومين والحاضرون ضد حقوق هذا البلد والشعب العراقي با مس الحاجة لهذه الأموال .

فلا خير في حضور هؤلاء العرب وهم موجهين سكاكينهم ضدنا وضد حقوقنا فهم كانوا بالأمس موجهين بنادقهم ضد اليمن التي تقاتل نيابة عن العرب واسطفوا مع اليهود الغاصبين ضد غزة ولبنان وفلسطين وهم اليوم مع الجولاني ضد الشعب السوري الذي يلاقي الموت والقتل من عصابات الشرع ,,,,وينطبق عليهم المثل العربي ( بخيرهم ماخيروني وبشرهم عموا عليه ) .