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خميس الخنجر يبدا حملته الانتخابية المبكرة ....... بالاساءة الى شيعة العراق ؟

92 2025-04-29

 

للأسف الشديد لازال المرض الطائفي معشعش في عقول وضمائر وأفكار وتصرفات بعض المحسوبين على الطبقة السياسية الذين لم يغادروا عقدة الخطاب والنفس الطائفي ويتغنون بالزمن الماضي الذي يعتبرونه الزمن الجميل زمن اسيادهم وساداتهم ويمنون الامل بعوده هذا الماضي المظلم من تاريخ العراق الحديث .

ومع اقتراب موعد الانتخابات القادمة قام البعض منهم بالحملة الانتخابية المبكرة وتحشيد اهل قريته وهل منطقته

باستخدام العبارات والشعارات التي تحرض على الشد الطائفي وهذا هو ديدن للأسف الشديد اغلب قادة الطبقة السياسية السنية فكان خميس الخنجر نموذج لهذا البيان ومن قبله كان مشعان وطارق الهاشمي والدليمي والهيتي وغيرهم من الأسماء التي هي رجلبالعملية السياسية والأخرى في التخريب والتحريض

.

وهذا الحال وهذا المنوال سار عليه كل سياسي الطبقة السنية فهم مختلفون فيما بينهم ومتناحرون ويسقط بعضهم البعض ولكنهم متوحدون امام المكون الشيعي يقبلون ان يحكمهم الشيطان والجن الأزرق واليهودي والامريكي ولايقبلون ان يحكمهم الشروكي او ابن الجنوب وهذا هو ليس افتراء عليهم وانما راجعوا خطاباتهم امام جمهورهم ستجدونها كلها تحشيد وشد طائفي وتامر وتحركهم اجندات خارجية خليجيةوتركية واردنية وسعودية وتغدق عليهم الأموال والسلاح من اجل تغيير هذا النظام الجديد والعودة الى نظام البعث او الحكم السني كما يزعمون .

ان التصريحات الأخيرة المسيئةللمدعو خميس الخنجر لاهلنا في جنوب العراق لم تكن زلة لسان ولا تسريبات صوتية مفربكة او تعبير عن راي شخصي وانما هي نابعة عنحقد دفين وكرة وإساءة وتحشيد طائفي مقيت للكسب الانتخابي وان النظام الديمقراطي الحالي هو ليس حكم الشيعة وانما الشيعة جزء من خليط من المكونات الكردي والسنيوالمسيحي وباقي الطوائف الأخرى فهو ليس حكم طائفة او حاكم واحد كما كان في زمن الحقب الماضية فرئاسة الجمهورية للسنة الاكراد والبرلمان للسنة العرب والوزاراتالتي بأمرتهم والموزعة بينهم وبين الأكراد السنة ومنها الدفاع ووزارة الخارجية فاين الاقصاء والتهميش .

على القوى الشيعية ونواب الجنوب والوسط رفع دعوى قضائيةالى القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية ضد الإرهابي سابقآ المتصهين وصاحب العلاقات المشبوهة ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ويرفق معها التسجيل صوتي المسرب وهو يشنهجوماً حاداً على القوى السياسية الشيعية واصفاً إياهم ساخراً بحكم المشرگة لاخير في القوى السياسية الشعية اذا لم تتخذ موقف من هذا النكرة واحالته الى المحاكمالعراقية وعلى أهلنا في الجنوب والوسط بالخروج بمظاهرات واحتجاجات عارمة ضد هذا الطائفي ,,, والا .... لاخير في الشيعة اذا لم يتخذوا قرارا شجاع وقوي يحفظ كرامةالشيعة وحقوقهم ابتداء من رئيس الوزراء والنواب الشيعة .

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