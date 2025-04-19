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سموم بي بي سي بين الغباء والرغاء


 

ما من كلمة او خبر او تقرير تبثه بي بي سي تضع اصبعك عليه الا وتشعر بالسموم والغباء والرغاء (الرغاء: هو الصوت الذي تعبر به الإبل عن الضجر والفراغ ) ، ولكي تكون الصورة واضحة انقل لكم فقرة من لقاء مذيعة في الـ بي بي سي بمنتهى الغباء والسخافة وهي تحاور السيد محمد علي الحوثي الذي فقأ عينها بخنجر لسانه وليس بالذي في محزمه الذي يعبر عن تراثهم الاصيل .

تقول المذيعة العبقرية جدا ما علاقتكم بغزة وانتم تبعدون عنها الاف الاميال ، فاجابها السيد الحوثي بمستوى عقلها مع الاستهزاء بها قائلا : على اساس بايدن يسكن بشگه بنفس العمارة التي يسكن بها نتن ياهو وماكرون جيران نتن ياهو وبريطانيا في الطابگ العلوي .

ولانها بلا مبادئ وهي تعمل لتاخذ اجرها انتقلت الى موضوع اخر لتتجاوز غبائها قائلة انكم لم تؤثروا على الكيان الصهيوني وعملياتكم جعجعة بلا طحين ، فاجابه السيد الحوثي ان كان كذلك فلماذا تاتي امريكا بقواتها واساطيلها الى البحر ، فسؤالك انت جعجعة بلا طحين ، تعود لترد ماهو تاثيركم ؟ اجابها هم اعترفوا بان موانئهم متوقفة هم اعترفوا بالذعر الذي عليه هم حالما يسمعون صفارات الانذار .... انتهى المقطع

طبعا الاعلام البريطاني في دسائسه وتظليله للحقائق مع نفاقه حدث بلا حرج وما ذكرته اعلاه هو شاهد بسيط جدا على سموم هذه الاذاعة التي اصبح لها فضائية واغلقت الاذاعة .وللعلم ان يونس بحري اسس اذاعة هنا برلين حي العرب ايام الحرب العالمية الثانية هي لمواجهة اكاذيب بي بي سي على العرب .

يكفي اليمن فخرا وشرفا بامكاناتها البسيطة وعقيدتها العظيمة ان الولايات المتحدة الامريكية بكل ما تملك من قوة عسكرية واقتصادية وارهابية وتسلطية على عملائها في المنطقة تقتل اطفال اليمن ولم تحقق اي هدف بل الحديث عن ما خسرته امريكا زاد من العجز في موازنتها وهذا ما يقال في الاعلام ، والا امريكا تضحك على العالم فلو حقيقة لديها عجز تقوم بطباعة الدولار لسد العجز ومن يراقبها ومن يعلم بما تفعله ؟ انها دولة غير موثوقة .

اما اليمن وما ادراك ما اليمن ولان الاعلام الامريكي يتعمد نشر الاكاذيب من اجل تسقيط من لا يسير في ركابها فانها لا تستطيع ان تقول مثلا ان السيد عبد الملك الحوثي لديه مليارات في البنوك الامريكية او قصور في اليمن او ان المسؤولين اليمانيين لديهم امتيازات في بعض دول العالم ، او انهم يختبئون ويعرضون شعبهم للقصف ، كل هذه الاكاذيب الامريكية لا يمكن لها ان تتهم بها قادة اليمن ، وهم يرون الاف مؤلفة من الشعب اليمني تتظاهر مع قادتها ضد الارهاب الصهيوامريكي ودعما لغزة

غدا يصبح مرور شهر على القصف الامريكي للاحياء السكنية في اليمن ماذا حققت ؟ بل ان حالما ينتهي القصف يطل علينا العميد يحيى السريع ليقرا بيان عسكري صادر عن القوات المسلحة اليمنية وهو الرد عليهم وعلى الكيان الصهيوني نصرة لمظلومية اهلنا في غزة .

الانسان موقف والموقف اما يرفع من شان صاحبه او يحط من قدره الى الحضيض وعلى القارئ الكريم ان يصنف مواقف قادة العرب هل رفعت من شانهم ام اركستهم في مستنقع الحضيض وكلنا امل ان يكون هنالك مجال في المستنقع لهم .

 

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