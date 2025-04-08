من يدخل في البيت الابيض يخرج اسود

سحبت مجموعة قصاصات ورق لاكتب رؤوس اقلام مقال عن الارهاب الامريكي فسحبت كتاب حتى اكتب عليه فشاءت الصدفة ان الكتاب عنوانه ( شبكات المكر والدور البريطاني الحقيقي في العالم تاليف مارك كورنس ، ترجمة نور علاء الدين )، يقال رب صدفة خير من الف معاد وهاهو الكتاب القذر ليؤكد على ما ساكتب من اعمالهم في العالم .

كل من يدخل البيت الابيض يجب ان سمعته سوداء وان حصل اختراق ودخل من سمعته بيضاء حتما وجزما واكيدا ويقينا يخرج وسمعته سوداء.

لا توجد دولة بالعالم لا تعلم ان البيت الابيض معقل الارهاب والكيان الصهيوني مخزن الارهاب ولانهم يعلمون ايضا البيت الابيض والكيان يعلم ان العالم يعلم بانهم ارهابيون .

العالم دمى للاطفال بعضها ميكانيكي يعبث به طفل عميل فيحولها الى خراب وبعضها لا تعمل الا بنضيدة والنضيدة موجودة في مخاز الـ سي اي ايه .

واما الحكام العملاء ان لم يكن فقير ودخيل لا يتسنم منصب الرئاسة وان توفرت فيه هذه الصفات فانه يقوم بتعميمها على شعبه بتعليمات البنك الربوي الدولي ، حتى لا يقال عنه دخل فقير وخرج ملياردير .

لا توجد وسائل تتحقق من صحة الاخبار التي تصدرها امريكا او الكنيست لكن بالفطرة مامن خبيثة او دسيسة الا وللبيت الابيض علاقة فيها .

قد لا املك وثائق عن ارهاب الامريكان لكنني رايت بعيني ماذا فعلوا بالعراق ، وحتى انا كاتب السطور تعرضت لاعمالهم الدنيئة .

منها وانا اسير بسيارتي في شارع الكرادة خارج سيارتي رينو 12 قديمة فقام احد حراس بريمر بسيارته الهمر بضرب سيارتي وتحطيم الجهة اليمنى منها وفي نفس الوقت سحبوا مسدساتهم ووجهوها على صديقي الذي كان معي حميد ابو سيف وعلي ّ .

رايتهم بعيني وهم يضربون سيارة تكسي كرونا امام مركز شرطة الدورة ورميها على الرصيف ، لم ار بلاك ووتر تقتل الابرياء العراقيين في ساحة النسور لكنني رايت الدماء التي سالت .

يقال البعرة تدل على البعير واثر القدم يدل على المسير ، فهل الارض ذات الاوداج والسماء ذات الابراج لا يدلان على اللطيف الخبير . هكذا هي سمعة امريكا السيئة ، لانه مهما كتبوا ووثقوا جرائمهم فانهم بلا رادع ، الم تصدر كتب ومؤلفات الفها من يعمل في عقر دار البيت الابيض يفضح دسائسهم ، ثم ماذا ؟ فقط التاريخ يسجل ، ولكن على ارض الواقع كوشنر يعبث بالامن العالمي والاقتصادي .

يقول لي صديقي قرر ترامب من يذم امريكا لا يسمح له دخول امريكا ، ولا يعلم ان دعواتنا وامنيتنا ان يخسف بكم الارض ، ولا اعلم الفيضانات والحرائق لماذا يتحملها الابرياء من الشعب الامريكي ولم يتعرض لها البيت الابيض والبنتاغون والبنك الدولي الربوي ؟

عندما يكثر التوحش ويستفحل الارهاب ويتجبر الطغاة فهذا يعني انهم على بعد خطوات من نهايتهم .

لماذا لا تترك امريكا العالم في حرية تكوين علاقة مع امريكا وحسب رغبتها ؟ انها تعلم بانها دولة منبوذة سوف لا تكون لها علاقة الا مع بريطانيا وفرنسا والمانيا ، اما الكيان الصهيوني فهو ليس دولة هو منظمة ارهابية على غرار منظمة الجولاني .

سمعت في الاخبار ان ترمب يهدد الجامعات التي تريد الخروج بمظاهرات مؤيدة لفلسطين ، ولا اعلم مدى مصداقية الخبر ولكن عندما عرض الخبر على طبيعة تفكير ترامب اتاكد بان الخبر صحيح .