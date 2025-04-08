حماس ايضا من اهالي غزة

ما وصلت اليه غزة اليوم من ماساة مجازر ابادة حصار انتهاك وحشية بمنتهى القذارة ارهابيا من الكيان والامريكان وسياسيا من كل ساكت عن ما يجري في غزة .

اصوات صدرت هنا وهناك تحمل حماس ما جرى على غزة ، وهذا الراي الذي يتبعه ذلة بكل ما تحمل كلمة ذلة من معنى ، تعالوا نتابع مجريات الامور في غزة .

حماس بكل عناصرها هم من غزة وهذه العناصر ترفض الاحتلال والتبعية لغزة ، وهذا الرفض ليس بين ليلة وضحاها بل بعد سلسلة من الاعمال الارهابية القذرة الصهيونية ومن تبعها وبمختلف اشكاله من اغتيال واعتقال والعنصرية في التعامل مع الفلسطيني والتحكم بكل مصادر الطاقة لغزة مع الاهانة المطلقة للغزاويين عند التعامل معهم في امور الحياة من اعمال يومية او دخول الاراضي المحتلة حيث يتم اهانتهم في السيطرات التي يتجاوزونها حيث مقر عملهم .

وهنالك بعض الغزاويين على فرض صحة ما قيل يرضون بكل تصرفات الكيان المهينة لهم مجرد لانهم يبقون يتناول الرغيف وينامون ليلا مع نسائهم ، وهنالك شرذمة غزاويين قليلة تتجسس على العناصر الوطنية لصالح الكيان الصهيوني .

هنا قام الكيان الصهيوني بقتل الذين يقبلون بالاحتلال ( بين لاعلاقة له بالوطن وبين من يقبل على احتلال الوطن ) ومع كل مجزرة يحدثها الكيان قد يقتل عنصر من حماس او لا يقتل ، والنتيجة اعلنت حماس عن قتلاهم والذين هم نسبة قليلة جدا جدا قياسا الى الابرياء الذين قتلهم الكيان .

قبل السابع من اكتوبر كيف كانت الحياة في غزة ؟ ساستشهد بشاهد واحد من اخبث دولة في العالم وهي بريطانيا يقول الفنان البريطاني العالمي روجرز ووترز، إن "الكيان الصهيوني دولة فصل عنصري أقيمت بعد أن تم طرد جزء كبير من السكان الفلسطينيين الأصليين". فقط اصحح للفنان انها ليست دولة بل منظمة ارهابية تتعامل معها امريكا والخاضعين لها على اساس انها دولة ، المهم هذه الشهادة ادلى بها بعدما سافر الى القدس المحتلة وراى بعينه كيف ان هنالك شوارع ومناطق ممنوع يسير فيها الفلسطيني وهي ارضه المغتصبة ، وهذا بعينه ايام العنصرية الامريكية عندما كانت تمنع السود من استخدام مغاسل البيض ، وتخصص لهم مغاسل بمنتهى القذارة .

هذا حال الغزاويين ، ورفضت مجموعة من الشباب هذا الحال وهم المقاومة ، ولكن الكيان لم يتمكن من مواجهة المقاومة وجها لوجه ، ولان الكيان يمتلك اسلحة فتاكة وطيران كان لابد لحماس من ان تتخذ اجراءات محصنة حتى تدافع عن نفسها .

اسال الغزاويين الذين يرفضون مقاومة الاحتلال ، كم معتقل لديكم من الابرياء في سجون الاحتلال ؟ هل هؤلاء بسبب حماس او المقاومة ؟ قد يظهر صوت نكرة ليجيب نعم ، ارد عليه بالسؤال وما يجري في الضفة الغربية من قصف واعتقال واعتداء وحرق ممتلكات هل فيها المقاومة ؟

اما بالنسبة لمن يدعم المقاومة من خارج فلسطين ودفعوا الثمن استشهاد بعض قادتهم ، هذه الدول وضعت في حساباتها استشهاد قادتها والا استشهاد ابي مهدي المهندس وقاسم سليماني وبعض قادة الحشد الشعبي كان قبل احداث السابع من اكتوبر بل غزة كانت تعيش تحت الذلة ، فلماذا تم اغتيالهم ؟ لانهم قادة احرار واصحاب كرامة والكيان يكره الكرامة

انظروا بعين العقل ، من المعلوم ما يجري في فلسطين من اعمال ارهابية كلها بسبب الكيان الصهيوني، واحد ، اثنان ، ما يجري من قصف وقتل وتجاوز في سوريا الطرف الثاني هو الكيان الصهيوني ، ثلاثة ، ما يجري من قصف وقتل بحق لبنان الطرف الثاني هو الكيان الصهيوني ، اربعة ما يجري من اعتداءات وازمات مع ايران من قبل امريكا بسبب الكيان الصهيوني ، خامسا ، ما تتعرض له اليمن الابي من اعتداءات وقرارات حصار كلها بسبب الكيان الصهيوني ، سادسا تصل رسائل تهديد للحشد الشعبي في العراق كلها بسبب الكيان الصهيوني ، سابعا جرت اعمال عنف وارهاب في مباراة كرة القدم في امستردام هولندا الطرف الثاني والمسبب هو الكيان الصهيوني ، بعد هذا كله هل من المنطق ان يقبل الشرفاء بالاهانة ؟.

لنحسبها حسابا دقيقا ، يقتلون الابرياء وهدموا المساكن وعطلوا البنى التحتية ولنفرض قضى الكيان الصهيوني على غزة ، يعني الموت ، لو لم يكن هذا هل سيصدر امر اعفائكم من الموت ؟ قد تجيب انك تريد ان تعيش بعض السنوات قبل الموت ، كيف ستكون حياتك في ظل هذا التعامل المهين من قبل الكيان بحقك وبحق ابناء بلدك ؟ المقاوم يفضل الشهادة على العيش في هكذا وضع ذليل ، ومن يريد الذلة الصهاينة خيروكم للهجرة فلماذا لاتهاجروا لتعيشوا اللذة التي تريدونها ومن ثم الموت وستلتقون بالمقاومين يوم الحساب .

لماذا تريد من المقاوم ان يهين كرامته بدلا من ان تستنهض قواك للحفاظ على كرامتك ؟