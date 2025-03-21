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الامم المتحدة لا تعترف بالشرفاء ...اليمن انموذجا


 

للحق وجوه وللباطل ايضا وجوه فمثلا عندما يمتدح شخص ما عبد الرحمن بن ملجم فيتبادر الى الذهن مباشرة الباطل ، ومن يثني على من تترضى عليه امريكا فيتبادر الى الذهن العمالة والخنوع ، ومن ترفضه الامم المتحدة يتبادر الى الذهن انه شريف ولنا باليمن خير تعريف .

اقول للامم المتحدة وكل من ينتمي لها انتم ايقونة مشروخة لعقول متهرئة تضحك على ذقون شعوبها ، الدولة التي تستحق الاعتراف بها هي التي فيها شعب يحتضن حكومة لا ترضخ لا ي قوة فقط لقوة مبداها هذه هي الدولة التي بشروطها تستحق ان يقال عنها دولة سوى ان صدر اعتراف ام لم يصدر من امم القرقوزات فهذا لا يساوي عفطة عنز .

اي معتوه في تاريخ اليمن يتوه ، هكذا هو اليمن ، تابعوا تصريحات امريكا العظمى بالارهاب مع اليمن العظمى بالحق كيف جعل اليمن دولة مثل امريكا تتلاعب بحكومات في العالم تتفرعن بلا نتيجة على دولة مثل اليمن وهو الذي يرسل رسائل سرية يتوسل باليمن ان يعلن توقفه عن قطع البحر الاحمر ولو شكلا حتى تحافظ امريكا على هيبتها امام اقزامها .

اليمن ردت على امريكا وعلى تل ابيب ، كيف يفكر ابطال اليمن ؟ الم يضعوا في حساباتهم الرد عليهم ؟ شعب محاصر ومضطهد من اخوانه العرب السعودية والامارات ويخرجون بالملايين يؤيدون فلسطين وحكومتهم .

نفسه المعتوه الم يساند حكومات عاصفة الحزم في قصف المدارس والاسواق الشعبية ومجالس الفاتحة في اليمن واخيرا رضخوا لليمن .

اعلم ايها المعتوه اليمن ليس لديه ما يخسره ماديا بما فيه ارواحهم وهم المتعقلون في الرد والا لا يوجد قوة تضاهي اليمن في كل الخليج بدوله السبع .وكل مافيها من قواعد وابار تحت المرمى اليمني الحوثي الانصاري

ومن سوء حظ المعتوه انه يتهم ايران ، وانت الا تتهم بمؤازرة الكيان الصهيوني الذي اصبح محل سخط اغلب دول العالم مهما يكن بيدكم القوة والمال فانتم محل سخط ولا استبعد انه طريقكم نحو الزوال .

صافرات الانذار تدوي في تل ابيب بسبب صواريخ اليمن ـ للمعلومة اقول لكل القنوات الفضائية خصوصا الجزيرة والعربية والعربي قلتم الحوثي او انصار الله فان تسمياتكم لا تعني شيئا بل هذه تسميات تدل على الشرف .

اعود الى الامم المتحدة لنسالها عن تعريف الدولة ذات السيادة بل اسالها عن منصب امينها هل هو ذو سيادة في اتخاذ قراراته ؟ اتحداه .

اما اذرع الامم المتحدة من مجلس امن ومن على شاكلتها فانها محل استهزاء لدى الراي العام الحر ، ومن يتابعهم فقط السذج والمخدوعون بهم .

لابد لنا من الاشارة الى دولة ايران التي هي الاخرى عضو في الامم المتحدة فهل هي الاخرى من رعيل الاقزام ؟ اقول كلا لان ايران لم ولن تلتزم باي قرار يمس سيادتها بل تضرب به بـ ( المداس ) الذي ينتعله المعمم طالب العلم وليس المجتهد

سايكس بيكو الى زوال ، سوريا بدلا من الخلايا الارهابية النائمة التي كانت امريكا تهدد بها المنطقة اصبحت حكومة الجولاني ، تركيا العضو في ميليشيا الناتو باتت على حقيقتها في تعاملها مع شعبها المنتفض ضدها وفي جعجعتها الفارغة في التنديد باعتداءات سيدتها الصهيونية على غزة ، انت ايضا يا اردوغان ضمن رعيل الاقزام في الامم المتحدة .

هل هنالك حاكم شريف يستطيع ان يعلن انسحابه من الامم المتحدة ؟ ماذا سيترتب على ذلك ان فعلها ؟ سيترتب هو اعادة الكرامة المسلوبة ومسح عار السنين التي كان فيها عضو في الامم المتحدة .

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