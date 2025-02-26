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كم غوبلز في البيت الابيض ؟


 

غوبلز وزير اعلام هتلر المروج لجرائم هتلر ولا يردعه الخجل والحياء عندما يكذب وهو يقول عندما اسمع بمثقف اتحسس مسدسي ، هكذا نموذج هو المطلوب في البيت الابيض وبالفعل تمكنت اجهزة البيت الابيض وكواليسه تهيئة فريق من هكذا عناصر غوبلزية .

بايدن غوبلز عندما يقول انا اتالم لاطفال غزة ، بلنيكن غوبلز عندما زار الكيان على الفور بعد السابع من اكتوبر ليقول انا يهودي واعمل على وقف اطلاق النار ، وهو الذي اهين في اخر يوم له في الحكومة وصرخوا بوجهه ليقولوا له انت وزير ابادة ولم يرف له جفن لعدم حيائه بينما السنوار لم يرف له جفنه لشجاعته .

بالامس بعد وقف اطلاق النار يقول ترامب انا اوقفت الحرب خلال ثلاثة اشهر بينما بايدن اكثر من سنة وفشل ، ليخرج بايدن ليصرح ان الاتفاق تم بجهودي واقتراحاتي ، واما القرقوزين الناطقين باسم البيت الابيض ووزارة الخارجية اللذين اختفيا فانهما ضمن فريق غوبلز .

باختصار ترويج ثقافة الكذب وتشويه الحقائق وعدم الخجل عندما يهانون من مواطنيهم .

ترامب سافتح الجحيم على حماس ان لم تطلق سراح الاسرى كلهم ... اتصلوا لي بنتن .... الو اسمع نتن وافق على شروط حماس لان هددت وتورطت افتهمت .... ولماذا تورطت اعتبرها كذبة مثل الاكاذيب التي تصدر عن البيت الابيض ... وانت كذلك اعتبر تهديدك بالقضاء على حماس فاشل واخرس واسمع اقل لك وافق حتى ادعمك بالهجوم على الضفة الغربية ..... لا تكذب وتقول انا محرج من شعبي بسبب الهزيمة امام المقاومة ... ينحرج من له ضمير وكرامة ....

اليوم دعكم من كل ردود الافعال على التبادل بالاسرى ، دعكم من الانتصارات التي حققتموها على الكيان ، دعكم من الاستقالات في قادة الجيش الصهيوني ، دعكم من ردود الافعال المشية بحق الحكومة الصهيونية من قبل شعبهم المستوطنين ، دعكم من كل هذا وانتبهوا على ما تعرفوه الا وهو امريكا دولة الارهاب والشر الاولى في العالم وصنيعتها الكيان الصهيوني ولا يجول ويصول في تفكيرهم غير الغدر واشعال الحروب ، ومن هنا لابد لكم من وضع الامور في نصابها .

عندما رحل غوريون جاء موشي ديان ومناحيم بيغن وعندما فطس شارون جاء نتن ياهو وهم كلهم على هذا الطريق ، والمقاومة باقية وكل ما استشهد بطل جاء بديله اشد منه باسا ، وعليه وانا اعلم انكم على اهبة الاستعداد لما قد يقدم عليه العدو وقالها ابو حمزة في بيان المقاومة الاسلامية الاخير ، وانتم تتابعون انتهاكات جيش الاحتلال لوقف اطلاق النار هنا وهناك واتمنى ان يكون الرد بالمثل عليهم طلقة بطلقة ، وليعلم ابناء الضفة الغربية انهم في مرمى المدافع الصهيونية وفي فك المستوطنين لالتهام اراضيكم .

مثلما انتصار غزة كالشمس ولا يكابر عليه احد ، الشر والارهاب هو الدم الذي يجري بجسد الادارة الامريكية والكيان الصهيوني ، فرقعات ترمب فقاعات وتجاهلوهم جميعا واصابعكم على الزناد وتوسدوا اسلحتكم وخططوا لصفعات اقوى

 

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