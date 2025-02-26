ماهي القذارة التي لم يقدم عليها نتن ياهو؟

طوفان الاقصى كشف طوفان القذارة التي عليها حكومة نتن ياهو وفي جميع المجالات ، المجال العسكري ، المجال التفاوضي ، المجال الانساني ، وكل مجال ينافس الاخر في حجم ما صدر من قذارة من نتن ياهو وحكومته .

للقذارة تاريخ عميق للصهيونية منذ ان بدا التفجيرات والعبوات والتفخيخ بداية الثلاثنيات في العراق وغيرها من بلدان العالم الى ابشع المجازر في فلسطين من مجزرة الخليل الى مجزرة دير ياسين

طوال حرب نتن وحكومته مع حماس وحزب الله واليمن كان يستهدف الابرياء والبنى التحتية ، قصف المستشفيات ، قصف المجمعات السكنية ، قصف الاسواق ، قصف المدارس ، حتى قصف خيام النازحين بقنابل حارقة ، قتل الاطفال ، قتل النساء ، قتل الشيوخ . واذا اردنا وصف طريقة القتل المتعمد فانها مؤلمة بما تحمل الكلمة من الم وتجسد ما يحمل نتن ياهو من قذارة تفكير . يقتل الابرياء ولا يعترف بانه قتل الابرياء بل صرح احد اقزام حكومته ان كل الغزاويين مع حماس ويجب ابادتهم وهو ما قام به النتن ، اخوان يقفان امام باب دارهما مرت دورية صهيونية قتلت واحد وهي في طريقها الى غايتها السيئة ، امراة تسير مع طفلها قتلوا المراة وضحكوا على الابن .

حاولت حكومة النتن ومعهم النتن اتهام حماس باغتصاب اطفال وقتل ابرياء في حفل موسيقي واخيرا تبين هم من قاموا بذلك ، قصف مستشفى المعمداني واحدث مجزرة راح ضحيتها اكثر من (500) شهيد حاول ان يكذب ويتهم حماس لتظهر الافلام جريمته بكل قذارة .

واما تفجير البيجر في لبنان وما احدثه من ماساة لا يقدم عليها حتى عصابات هوليود الاجرامية اقدم عليها وبكل قذارة

وعلى مستوى التفاوض فانه فاشل وقذر في ما يريد من الطرف الاخر ان يتنازل دون مقابل ، بل تصريحاته القذرة التي دائما يرددها بالوسائل الاعلامية العبرية والتي غايتها ان يدافع عن نفسه امام المستوطنين بانه سينتقم من غزة وسيحافظ على الامة الصهيونية وانه سيعاقب كل من يتجرا على الكيان الصهيوني وما الى ذلك وكله كلام اشبه بالعاهرة التي تتحدث عن الشرف ، الشروط التي وافق عليها مرغما مؤخرا مع حماس هي نفسها التي عرضها بايدن في يونيو ووافقت عليها حماس ، لكنه متعطش للدماء فلم يوافق وعندما خاب مسعاه في دحر حماس اوقف القتال، ومع كل وجبة تبادل اسرى يخرج على الاعلام بتصريحات مملوءة كلمات بذيئة ورائحة كريهة

اما الجانب الانساني فالكل شاهد تصرفات قوات الاحتلال مع المرضى والاطباء والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني فانه لا يابه لشيء اسمه انسان ، وحتى الاسرى الفلسطينيين الذين تحدثوا عن الارهاب والتعذيب الصهيوني في سجونهم وهزالة اجسادهم اكبر دليل بل وتصل القذارة الى تهديد ذوي الاسرى بعدم الاحتفال بابنائهم وذويهم .

هذا اضافة الى استخدامهم الاسرى الفلسطينيين دروعا بشرية وهم عراة وحتى يقومون بتجميعهم عراة كيف تكون قذارة التفكير والتصرف ؟

واما تصريحاتهم عن عملياتهم العسكرية فكلها كذب على كذب وحاول جاهدا اخفاء خسائرهم الا انها ظهرت للعيان بفضل كاميرات المستوطنين الصهاينة الذين يرسلون الافلام للفضائيات

على الجانب الاخر لاحظ ان المقاومة في غزة ولبنان واليمن والعراق كانت تتحاشى ضرب المدنيين بل تستهدف مواقع عسكرية او بيت نتن ياهو ، مصانع للكيمياوي والذخائر ، وحتى الرد الايراني كان لمواقع ومطارات عسكرية ، وتصريحاتهم عن عملياتهم العسكرية تكون بمنتهى الصدق

وعلى صعيد شرف الالتزام ببنود التفاوض فان حكومة الاحتلال بلا شرف والدليل خروقاتها لجنوب لبنان ولغزة وعلنا وهذا ياتي من ثقتها بالدعم الامريكي لها وبعمالة ونفاق بعض حكام العرب .

وفي عملية تبادل الاسرى اعترف العالم بحسن معاملة اسرى الصهاينة من قبل حماس بل بعضهم قالها علنا شكرا للقسام واخرهم قبل راس اثنين من المقاومة دليل على العناية والرعاية التي لاقوها من قبل حماس .

ولا يوجد اقذر من نقض العهود عند اليهود وامر ثابت ومشهود وتكرر المشهد كثيرا بل كم من اية نزلت تؤكد على هذه الصفة الذميمة لليهود

واخيرا هل ستطالبنا القذارة باعتذار لتشبيهها بالنتن ؟