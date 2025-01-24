تصنيف أمريكا للأنصار بالإرهاب..ماذا بعد؟!

ثاني تصنيف قرار ترمب يصنف أنصار الله باليمن بقائمة الإرهاب ليس جديد ولا غريب.

والغرض منه نهب بني سعود أموالهم ونفطهم واستثماراتهم.

ماذا بعد حتما مقضيا حان التغيرات في مملكة بني سعود.

فهذا الحدث احسبوا من شهر رجب ثلاثة اشهر تهتز عروشهم.

وهذه الأحداث تهز ثلاثي الشر امريكا وبني صهيون وبني سعود ثلاثي الشر.

وذالك لتطاولهم على الشعوب العربية والإسلامية واستهزائهم الواضح بالإسلام.

أما بالنسبة لتهديدات ترامب وبني صهيون لليمن ولو اجتمع عالم الشر كله لن يضر اليمن شئ.

التصنيف ليس غريب كما قلنا الغريب هو عدم الاتعاض في عقلية بن سلمان.

يعتقد أن بقائه بالعرش حماية أمريكية مع أن امريكا وبني صهيون إلى زوال وكذالك عرش بني سعود إلى زوال.

نحن لما نقول حتميا مقضيا لا نسبق الله ولن نقدر نحن ولا نحن نعلم الغيب.

لكن حتما مقضيا الأحداث هم صنعوها بأنفسهم حتما مقضيا قضوا أمرهم بأنفسهم وما الله بضلام للعبيد.

دائرة السوء تدور على بني سعود..

بأنفسهم دارت.

نحن حذرنا وطال التحذير سنين.

هم لم يسخوا أن يعطوا اليمن حريتها فرضوا حصار بري وبحري وجوي وحصار اقتصادي.

ومزقوا اليمن وشتتوا اليمن.

انظروا ماذا بعد،

اعملوا إنا عاملون

ارتقبوا إنا مرتقبون.

نحن نقول يا الله بغوا علينا.

وزاد بغيهم علينا وافسدوا واستكبروا.

فاحكم بيننا وبينهم بالحق وانت احكم الحاكمين.

لا نريد ان تنصفنا لذاتنا ولا لأجل أنفسنا.

نريد دولة الحق التي وعدتنا.

والنصر والفتح القريب الذي جعلتها قرة عين لنا.

يرونه بعيدا ونراه قريبا

والحمد لله رب العالمين