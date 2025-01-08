دائرة المعارف الماسونية الغاز وهمية

الماسونية هذا اللغز المحير الذي اخذ صدى واسعا بين المجتمعات الشرقية اكثر من الغربية واصبحت سبة وتهمة لمن تنسب له الماسونية ، وحقيقة حاولت ان اعرف ماهي الماسونية ؟ ماهي افعالها ؟ من هو مؤسسها ؟ اين مقراتها ؟ ماهي ديانتها ؟ والاهم من ممولها ؟ وغيرها من الاستفهامات التي تجد اجابة اغلبها في موسوعة المعارف الماسونية المصورة تاليف حنا ابي راشد الصادرة عن دار البيضاء بيروت لبنان .

بداية لانقل لكم بعض فقراتها والتي كانها تجعلني ماسوني ولا اعلم بنفسي بل لربما ينسبون الماسونية لنبينا محمد (ص) تلميحا ليس تشخيصا .

يتحدث حنا ابي راشد عن الماسونية قائلا : " فالله جل شانه يبلو المؤمنين ليعلم الصابرين منهم والصادقين" ، وعرف الماسوني الحر بانه " يبحث عن هذه السعادة فيجدها في رضا الله ولايجوز هذا الرضاء، الا الذين اتقوا الله وعملوا الصالحات فبروا المساكين وآووا اليتامى والبائسين وآسوا المرضى والفقراء المنهوكين" (ص9) ، جوهر المعنى اية قرانية وحديث نبوي لكن النص مختلف بمفرداته وليس بمعناه ، وينصح ابي راشد " تجنبوا المجادلات في امر الدين والسياسة لكي تحفظوا العلائق الودية " وهذه النصيحة من صلب الخلق السليم .

ويجيب حنا عن سؤال يتردد كثيرا عن ديانة الماسونية فيقول :" ان نقول انها يهودية لانها كذلك في بعض طقوسها ومراسمها ولنا ان نقول انها مسيحية لانها تحث على السلم والوداعة والمحبة وكل ما اتى به الدين المسيحي ولنا ان نقول ايضا انها محمدية لانها في مجموع وصاياها وفلسفتها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر"

جمع اهم ثلاثة ديانات لاحظوا كيف جمع مفاهيم الديانات بالماسونية مع ابهامية ما اخذه عن التوراة بل اكتفى بكلمة طقوسها ومراسمها فما هذه الطقوس والمراسم ؟

يقول :" تاريخ الماسونية الرمزية يرجع الى عهد ابراهيم الخليل 1996 – 1821 ق.م الذي كون جمعية العمال البنائين وامرها بهدم التماثيل " كلنا يعلم ان ابراهيم لوحده هدم التماثيل ولم يبنيها ؟ وفي مكان اخر يقول : "ملك حيرام ملك صور الفينيقي اللبناني قد ساهم في البناء اي بناء الهيكل وهو مع النبي سليمان " يعتبر من اسس الماسونية حيرام المهندس البناء والنبي سليمان . وكلمة ماسون اصلها فرنسي

كل ما ذكره في الموسوعة كلام بلا مصادر بل اشار الى محافلهم السرية كما قال هو ونسب شخصيات تاريخية قديمة حتى سنة 1960 بانهم من الماسونية وبعضهم انقلب على الماسونية مثل هتلر وكمال اتاتورك ، وحقيقة كل ادعاءات المؤلف هذه عن من ينعته بالماسونية لا دليل عليها بحيث انك لو سالت ابا العلاء المعري هل انت ماسوني ؟ سيضحك كثيرا وسيقول الحمد لله انني ضرير حتى لا ارى وجهك ، فهل ارسطو ماسوني ؟ وهكذا مرورا بكثير من الشخصيات ومنهم جمال الدين الافغاني ومحمد عبدة بينما لم يذكر جمال البنا مؤسس الاخوان بانه ماسوني .

وهنا ان كان ما قاله هي اهداف الماسونية محبة واخاء وسلام بالاضافة الى ما ذكرناه اعلاه فلماذا تكون سرية عن انظار العالم ؟ قد تكون هنالك غايات سيئة لاعمال ارهابية فان التاريخ لم يذكر ذلك اي لم توجه تهمة الارهاب لهم بل فقط كلمة ماسوني المرعبة الفضفاضة .

وقوة مراكزهم هي لبنان ومصر حسب ما ذكر حنا في الموسوعة ، ومن هنا فان الماسونية حسب قراءتي لموسوعتهم التي لم تذكر المؤسس والاهم لم تذكر التمويل ، انها على غرار العلمانية لكنها استخدمت اسلوب المحافل والمنتديات حتى انها في بعض صفحات تاريخها اعلنت الاباحية علنا وبعدما استنكر ذلك عليهم كتب حنا ابي راشد في موسوعته ان هؤلاء ما سونيون ضالون انشقوا عنا .

هذه الماسونية نجحت في اشغال فكر البشر فعندما يقال عن هتلر ماسوني ومن ثم يقوم بالغاء محافلهم وملاحقة اليهود وكذلك اتاتورك الذي هدم الهياكل الماسونية الذي قيل عنه ماسوني جعل الناس تتشتت في تفكيرها وهو الذي يجري اليوم بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وهذا هو المطلوب فعندما تمدح الديانات الثلاثة هي لضياع هويتهم . ويبقى السؤال من هو الممول ؟ طبعا ذكروا مثلا جمال عبد الناصر ماسوني وهو الذي قام باسوء اعمال التعذيب للسجناء ، غاندي جعلوه ماسوني الملك غازي كذلك ، لكنهم لم يذكروا اسماء الائمة والصحابة ورجال دين مشهورين بانهم ماسونية بل ذكروا قساوسة واقباط وحاخامات، وحدد ابي رشد تاريخ الماسونية من 4000 ق.م الى 1960 م وحقيقة بعد الستينيات لم تتردد كلمة ماسونية بين الحاضرين .

من الاسماء التي ذكرها المؤلف بانهم من الماسونية جورج واشنطن ،بنيامين فرانكلين ، عبد القادر الجزائري الذي عرض على الفرنسيين مؤازرتهم في حرب 1870 !!!، رياض الصلح ،سعد زغلول، لينين، تشرشل، اينشتاين ، وغيرهم ويضع صور لشخصيات ومحافل لتاكيد ما يقول وكلها بلا دليل .