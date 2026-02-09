حين تغيّر واشنطن لهجتها والشرق الأوسط بين التهدئة والانتظار

ما يجري اليوم في الشرق الأوسط لا يمكن قراءته كأحداث متفرقة أو أزمات عابرة ، بل كجزء من إعادة تموضع دولي واسع تقوده الولايات المتحدة في مرحلة انتقالية حساسة من عمر النظام العالمي .

من التصعيد إلى التهدئة ، ومن لغة التهديد إلى طاولة التفاوض ، تتكشف استراتيجية عنوانها الواضح .. تأجيل الانفجار لا منعه .

بدأ المشهد بتصعيد أمريكي حاد تجاه إيران هدفه فرض ميزان قوة جديد عبر الضغط السياسي والنفسي والعسكري .

إيران في المقابل ، لم تنجر إلى مواجهة مباشرة ، بل اختارت الرد بالقوة المحسوبة ، مناورات عسكرية ، رسائل إقليمية ، وإظهار الجاهزية دون كسر الخط الأحمر .

هنا تحقق توازن الردع ، ففُتحت بوابة المفاوضات .

غير أن الانسحاب المفاجئ من المفاوضات ، ثم العودة إليها بشروط إيرانية وتغيّر واضح في لهجة واشنطن

كشف حقيقة جوهرية .. الولايات المتحدة أدركت أن كلفة التصعيد في هذه المرحلة أعلى من مكاسبه .

واشنطن اليوم ليست في موقع يسمح لها بخوض حرب جديدة في الشرق الأوسط ، لأنها منشغلة بصراع أكبر يتشكل على مستوى العالم .

عند ربط هذا المشهد الإقليمي بالتحركات الدولية تتضح الصورة أكثر .

الحديث الأمريكي المتجدد عن جزيرة غرينلاند ليس تفصيلاً هامشياً ، بل مؤشر على انتقال مركز الصراع إلى جبهات جديدة ، حيث التنافس الحقيقي مع روسيا والصين على الموارد والمواقع الاستراتيجية .

الجغرافيا عادت لتكون سلاحاً ، والشرق الأوسط تراجع في سلّم الأولويات ، دون أن يُستبعد من الحسابات .

ضمن هذا السياق يمكن فهم ما يجري في العراق وسوريا .

نقل آلاف المعتقلين المتهمين بالإرهاب من شمال شرق سوريا إلى السجون العراقية ، وبحماية التحالف الدولي ومتعدد الجنسيات ، لا يبدو إجراءً أمنياً عادياً .

إنه إعادة ترتيب لأوراق الفوضى وإبقاء المنطقة في حالة هشاشة مسيطر عليها ، لا تنفجر بالكامل لكنها تبقى جاهزة للاستخدام عند الحاجة .

التهدئة الحالية في الشرق الأوسط ليست انتصاراً للدبلوماسية ، بل إعلاناً غير مباشر عن تجميد الصراع .

حين تغيّر واشنطن لهجتها فجأة ، فهذا لا يعني اقتناعها بالسلام ، بل لأنها حوّلت تركيزها إلى ساحات أخرى ، مع إبقاء المنطقة كورقة ضغط مؤجلة .

الأخطر من الحرب هو هذا الفراغ المحسوب .

الشرق الأوسط اليوم ليس ساحة معركة مفتوحة ، بل مخزن أزمات مؤجلة ، يُعاد فتحه كلما تغيّر ميزان القوى عالمياً . ومن يعتقد أن الهدوء الحالي بداية استقرار ، فهو يقرأ المشهد بالمقلوب !!!

إنه صمت ما قبل إعادة الاستخدام بثمنٍ يُدفع دائماً من دم وجغرافيا الآخرين .